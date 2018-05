Din 21 mai a început zodia Gemeni! 12 ponturi cum să trăiești la maxim în sezonul gemenilor

Pixabay

HOROSCOP. Incepand din 21 mai si pana in 20 iunie, suntem oficial in zodia Gemeni. Este vremea sa iti deschizi mintea, sa te abandonezi si sa imbratisezi toata distractia pe care lucrurile mici ale vietii le au de oferit. Este perioada in care Soarele din Gemeni ii face pe oameni sa straluceasca de optimism. Ne punem gandurile negative la odihna, ne rezolvam sau amanam conflictele cu altii si ne bucuram de spiritul inteligent si stralucitor pe care il avem fiecare in noi.

Daca nu esti din zodia Gemeni, cu siguranta viata iti este impactata intr-o forma sau alta de cineva din aceasta zodie mai devreme sau mai tarziu. Cei nascuti sub semnul Gemenilor sunt foarte curiosi sa invete multe despre orice le pica in ochi, inclusiv despre tine. Te vor face sa te simti ca cel mai stralucitor exemplar uman pe care l-au cunoscut si apoi te vor invita pe o carpeta magica sa explorati impreuna lumea. Cand sezonul Gemenilor incepe, este momentul sa lasi Geamanul tau preferat sa iti indice calea.

Gemenii, al treilea semn al zodiacului, este unul din cele trei semne de aer, alaturi de Balanta si Varsator. Intrucat Gemenii sunt primul semn de aer al zodiacului, energia aceasta se simte ca o prima rafala de vant care circula comunicativele vanturi ale schimbarii. Oamenii Gemeni dau pe dinafara de sinergie creativa, conectand instantaneu oamenii intre ei. Sub influenta ciclului planetar al Gemenilor, cu totii vom fi inclinati sa petrecem timp cu prietenii si sa ne focusam pe a schimba lumea pas cu pas.

Citeste aici cum iti merge in prima saptamana din zodia Gemeni.

Zodia Gemeni este reprezentata de semnul pereche a doi gemeni. Motto-ul este “Imi manifest realitatea mea”.

Zodia este condusa de Mercur, planeta comunicarii si exprimarii.

Elementul Gemenilor este aerul, deci gandim abstract, corect, poate un pic cam rece.

Starea este mutabila, deci gandim deschis, flexibil, poate nepotrivit.

Florile care domina si reprezinta aceasta zodie sunt lavandra si lacramioarele.

In aspectul pozitiv al zodiei, Gemenii sunt persoane incantatoare sa ii ai in preajma, fermecatoare si destepte.

Dar fiecare semn zodiacal are si aspectul sau de umbra.

Pentru Gemeni, adaptabilitatea lor poate parea ca sunt cu doua fete. Flexibilitatea lor poate parea ca nu sunt de incredere. Iar natura lor neodihnita si sociala poate da impresia generala de prea mult.

In ciuda faptului ca sunt persoane minunate, Gemenii sunt numiti de unii ca ar fi cu doua fete, falsi si superficiali ce se amesteca in treburile altora doar ca sa se distreze. Insa un Geaman nu are nevoie de aprobarea nimanui ca sa creada in cat de fermecator este. Este la un asemenea nivel de incredere de sine inca nu se asteapta ca altii sa il inteleaga si probabil si de aceea, Gemenii sunt uneori invidiati.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.