Eclipse 2019. In 2019 vor avea loc cinci eclipse. Ce are astrologia de spus despre ele ? Daca ai simtit ca stagnezi, ca nu esti motivat sau esti plictisit cu ce se intampla acum in viata ta, nu iti face griji. 2019 are pregatite multe rasuciri si rasturnari de situatie. Indiferent ce se va intampla, Cosmosul are grija ca nimic sa nu ramana pe loc. Eclipsele, fie ele de Luna sau Soare, partiale sau totale, sunt evenimente astrale foarte importante si intense ce vizeaza schimbarea.

Cand o eclipsa are loc, rareori lucrurile raman asa cum sunt. Ceva se schimba. Fie un gand, o credinta, o emotie, fie un mod de a face lucrurile, fie mult mai mult decat atat… Schimbarea vine in mod neasteptat.

Eclipse 2019

Eclipsele anului 2019 sunt :

6 ianuarie : eclipsa partiala de Soare in Capricorn

21 ianuarie : eclipsa totala de Luna plina rosie in Leu

2 iulie : eclipsa totala de Soare in Rac

16 iulie : eclipsa partiala de Luna in Capricorn

25-26 decembrie : eclipsa inelara de Soare in Capricorn

A avea cinci sau sase eclipse intr-un an (in loc de cele 4 uzuale) face ca 2019 (si 2020!) sa fie un timp de crestere accelerata si schimbare. Asteapta-te la dezvoltari rapide, unele neasteptate !

Eclipsele deschid portaluri pentru schimbari masive de constiinta. Ele scutura lucrurile intr-o zona a vietii tale, ajutandu-te sa vezi totul mai clar si sa faci schimbarile necesare viitorului tau, noului TU. Sunt scopurile tale mereu la indemana ta ? Esti inconfortabil sa te apropii de cineva in caz ca lucrurile functioneaza intre voi sau nu functioneaza ?

Gandirea, credintele si asteptarile tale iti influenteaza comportamentul care la randul sau aduce anumite rezultate. Dar, schimba-ti perceptiile si vei schimba totul in jur ! Eclipsele au puterea sa faca exact asta. Si, simtind si gandind diferit, ti se schimba si comportamentul care va aduce experiente diferite in viata ta.

Pe perioada eclipselor, totul se intampla asa de rapid incat vechile tale obiceiuri si gandiri nici nu mai au timp sa intre in scena sa isi spuna cuvantul. Dupa cativa ani, zona de viata atinsa de eclipsa este total transformata. Asadar, daca crezi ca esti total blocat in ceva, mai gandeste-te !

Schimbarile vin accelerat !

Eclipse 2019. In 2019, eclipsele se muta in Rac si Capricorn (la fel cu Nodurile lunare !). Dar avem o ultima eclipsa in Leu in ianuarie, ce livreaza linia de sosire pentru toate schimbarile ultimilor ani si care ne cheama sa dam o mare pagina din viata noastra. Tocmai bine, ca sa ne pregatim pentru noul star ce va veni in iulie si august 2019!

Indiferent ce cauti acum, eclipsele 2019 sunt aici ca sa se asigure ca ai grija de nevoile tale de baza fizice, emotionale si spirituale. Este timpul sa dam drumul conceptiilor imprumutate de la altii, fie ei parinti, bunici, strabunici, despre relatii, bani, succes, sanatate. Este timpul sa te aliniezi cu adevaratul TU.

Cu trei din cinci eclipse anul acesta in Capricorn, exista un focus major in Univers pentru schimbarile practice pe care le putem face ca sa eliberam spatiu in viata noastra pentru a instala abundenta, iubirea si fericirea cautate.

Eclipse 2019. 21 ianuarie : eclipsa totala de Luna plina rosie in Leu

Aceasta eclipsa nu este doar totala si rosie dar este in Leu, cel mai dramatic semn pentru o eclipsa. Mai este si in cuadratura cu socantul Uranus, deci se pot intampla dezvoltati bruste si spontane. Este ultima eclipsa in Leu dintr-o serie de 2 ani si este un punct de final ce ne cere sa dam o fila de viata cu curaj si sa mergem mai departe. Uranus nu face nimic gradat. In ziua eclipsei te poti simti mai anxios, ia-o usor, nu e cale de intors, oportunitatile bat la usa !

Eclipse 2019. 2 iulie : eclipsa totala de Soare in Rac

Pe 2 iulie va fi Luna Noua si eclipsa totala de Soare care vine sa faca curat intr-o anumita zona de viata ca sa creeze spatiu pentru ceva nou. Cea de aici vine sa ne invete cum sa ne ascultam de chemarea sufletului pe orice domeniu. Este o eclipsa prietenoasa ce aduce inspiratie si bine. Dar va exista si o presiune pentru un nou inceput, fara sa lase loc de erori. Este totusi o combinatie buna intre cele doua energii.

Eclipse 2019. 16 iulie : eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn

Aceasta eclipsa este aproape de Pluto si ofera un moment transformator. Are legatura cu noul inceput facut in ianuarie, de eclipsa partiala de Soare in Capricorn. Acum poti vedea prima data cat de departe ai ajuns pe acel drum si cum s-a schimbat viata ta la un nivel fundamental, profund. Emotiile sunt puternice de eclipsele lunare iar aceasta va aduce si ea emotii refulate la suprafata. Revelatiile sunt puternice, adevarul e limpede precum cristalul, nu mai e cale de intors. Perspectiva de viata ti se poate transforma total.

Eclipse 2019.25-26 decembrie : eclipsa inelara de Soare in Capricorn

Aceasta este o eclipsa inelara de Soare in timp ce Luna este Noua in Capricorn, chiar de Craciun ! Eclipsele inelare creaza ca un cerc de foc pe cer (Luna blocheaza Soarele dar are diametrul mai mic), ca un cilindru prin care trebuie sa treci ca sa ajungi in zone mai verzi si luminoase. Ea aduce un nou inceput norocos. Este un timp pentru o imensa oportunitate pentru imbunatatirea vietii in moduri foarte concrete si tangibile. De acum esti mai intelept si increzator fata de unde erai la inceputul anului. Asteapta-te la o mare descoperire si un nou mod de gandire care sa te ajute sa reconstruiesti viata pe directii mult mai bune !

Duminica 6 ianuarie : prima din seria eclipse 2019, eclipsa partiala de Soare din Capricorn

Aceasta este o eclipsa Solara ce aduce noi inceputuri si atinge zone din viata ta unde schimbarile au tot fost amanate. Din fericire, eclipsa ne arata ca avem liber arbitru pentru alegerile noastre.

Este prima eclipsa in seriosul si muncitorul Capricorn si este si in conjunctie cu Saturn, coordonatorul sau, planeta karmei si responsabilitatii. Este, deci, timpul sa devii serios cu privire la orice problema ai avea si sa faci actiuni constructive pentru a te ocupa de ea, fie ca e in cariera, in finante, in talentele tale, in iubire. Ceva cumva se va rearanja in viata ta !

Este timpul sa te uiti si la cum iti folosesti energia : o eclipsa de Soare in Capricorn are mesajul extrem de important de a ne focusa doar pe ce conteaza cu adevarat !

Incepe sa iti construiesti visul ! Incepe sa muncesti la ce te inspira ! Ai tot timpul pana pe 16 iulie (urmatoarea eclipsa in Capricorn) sa iti vezi munca dand rezultatele dorite.

Este totodata si o eclipsa fantastica pentru a aduce viata ta amoroasa la urmatorul nivel, dar si pentru exprimarea ta creativa si pentru proiectele inspirate de business !

Ea este vizibila din partea de nord est a Rusiei si Chinei si din Oceanul Pacific, insa efectele sale sunt resimtite de toti pamantenii.

Mesajul pentru fiecare zodie la eclipsa de Soare din Capricorn 6 ianuarie :

Eclipse 2019. BERBEC

Te respecti cu adevarat pe tine insuti ? Ce actiuni noi ai putea face ca sa castigi respectul celorlalti asa cum ti-l doresti ? Poate prin realizari la care visezi demult si le tot amani ? Tanjesti dupa ziua in care sa fii recunoscut si stimat pentru munca ta sustinuta ? Cariera te striga tare. Nu e loc pentru a gandi mic. Gandeste mare si nu indrazni sa te multumesti cu putin.

Eclipse 2019. TAUR

Care sunt obiectivele carierei tale de acum incolo ? Sunt ele suficient de provocatoare ca sa te faca sa simti ca traiesti cu bucurie si sens ? Sunt ele posibile de atins ? Priveste in jur. Poti vedea mult mai mult decat munca, rutina si asteptari sociale. Viata este tot ceea ce faci tu din ea si este timpul sa vezi ce multe posibilitati noi ti se deschid. Poti face chiar orice doresti, cat timp crezi in tine. Desfa-ti aripile !

Eclipse 2019. GEMENI

Cum iti poti diversifica veniturile in acest an ? Ce ai de invatat nou ca sa poti evolua in cariera in asa fel incat sa castigi mai multi bani ? Poate a venit momentul sa intelegi ca banii sunt o energie, sunt energia abundentei din Univers. Ai mai multi bani nu pentru ca muncesti mai mult ci pentru ca devii constient de abundenta care esti tu. Tu nu esti doar un trup ce trudeste. Tu esti si un suflet. Meriti sa te recunosti tu pe tine ca fiind un mix superb intre materie si spirit. Ai nevoi si trairi ce merita a fi recunoscute. Deschide-te si vezi-ti adevarata esenta de abundenta. Protejeaza-o, onoreaz-o si imparte-o cu restul lumii. Apoi va veni si abundenta in noi bani.

