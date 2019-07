HOROSCOP 1 AUGUST. Racii au parte de schimbări benefice, Vărsătorii sunt excesiv de critici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 1 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi JOI 1 AUGUST 2019; inceput de luna in forta, cu Mercur care iese din retrograd si cu Luna Noua in Leu. Avem ocazia sa facem un pas mare si curajos spre inainte ! Este prima Luna Noua in Leu care nu este si cu o eclipsa. Este prima data din ultimii ani in care simtim ca o normalitate revine intr-un anumit domeniu al vietii – fie in relatii sau in finante sau in orice domina Leul in harta ta. Nu fii insa prea grabit sa sari inainte, ia-o usurel pentru ca Mercur are nevoie de macar o saptamana sa isi ajusteze directia din retrograd in direct, iar aceasta perioada se numeste post-retrograd.

HOROSCOP 1 AUGUST. Luna Noua in Leu ne aduce anuntul unor vremuri noi pline de entuziasm la orizont. Este o “potrivire” astrala minunata ca prima zi a lunii august care este dominata trei sferturi de energia Soarelui in Leu sa fie cu Luna Noua tot in Leu. Insa sa facem pasi micuti ca de copil. Sa folosim primele doua saptamani din august pentru a creste cu grija in inima ceva ce ne este foarte drag. De aceea e de evitat sa sarim sa tragem concluzii sau sa ne aruncam cu capul inainte, pentru ca nu avem inca toate informatiile necesare. Mercur a fost ca si adormit aproape o luna iar acum ii suna ceasul desteptator. Vestea buna este ca urmeaza o perioada buna, insa e nevoie de rabdare din partea noastra.

HOROSCOP 1 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se pare ca astazi este o zi plina de contemplari pentru tine. Poti simti nevoia sa te desprinzi putin de casa sau de locul de munca pentru a fi cu tine si cu concluziile tale extrase in perioada Mercur retrograd, ca sa stii spre ce directii noi sa te indrepti. Poti primi un ajutor valoros printr-o informatie de la cineva ce iti doreste binele in taina.

HOROSCOP 1 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Se prea poate ca azi sa fii intr-o stare mentala destul de serioasa. Te preocupa aspectele practice ale vietii care iti solicita toata atentia. Dar esti plin de credinta si optimism si pregatit sa iti asumi sanse la cele mai profunde nivele emotionale. Cineva apropiat tie si-ar putea exprima unele preocupari legate de telurile si visele tale. Daca ai miza, fa-ti timp si explica-i situatia ca sa te inteleaga mai bine si sa te sprijine cu increderea sa.

HOROSCOP 1 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te vei simti mai dedicat astazi si dornic sa termini tot felul de lucruri pe care le-ai acumulat de facut. De indata ce clarifici totul, vei avea un sentiment de implinire si asta va fi observat de oamenii care conteaza pentru tine. Rezultatul este ca primesti mai multa apreciere acasa si la locul de munca. Cui nu i-ar placea sa fie in locul tau ?

