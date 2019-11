HOROSCOP 1 DECEMBRIE. Racii trebuie să fie prudenți, Scorpionii trebuie să se motiveze

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 1 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 1 DECEMBRIE 2019. Incepe prima zi din ultima luna a anului si aduce cu ea ultima zi a maretului Jupiter in Sagetator. Intrarea in Capricorn aduce noroc. Oportunitatile vor veni usor-usor, se vor deschide usi si poti incerca sa risti. Fii mai sociabil, mai energic.

Jupiter se misca, norocul se schimba

HOROSCOP 1 DECEMBRIE. Bun venit, decembrie! Incepe o luna noua, pregateste-te pentru un nou capitol din viata ta. Norocosul Jupiter isi schimba casa. El iese din Sagetator si intra in Capricorn, deschizand usa oportunitatilor. Daca ti s-a parut ceva greu pana acum, de-acum il vei percepe ca foarte simplu.

HOROSCOP 1 DECEMBRIE. Fii recunoscator pentru ce ti-a adus Jupiter in Sagetator, apreciaza ce ai primit si fii pregatit pentru usile care ti se vor deschide cat de curand. Luna este in Varsator si iti aduce o dispozitie prietenoasa, emotionala, chiar. Dar nu te lasa, totusi, coplesit de emotii. Cuadratura Lunii cu Uranus si Marte aduce o atmosfera armonioasa, in timp ce sextilul cu Soarele da o forma planurilor tale.

HOROSCOP 1 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cuvintele nu sunt cel mai mult mod al tau de a comunica azi. Limbajul corporal si simtul atingerii si gustului sunt mult mai eficiente. Vei vedea ca simturile iti vor fi activate si ascutite per ansamblu. Mirosul de la un restaurant bun te poate face sa salivezi. Abandoneaza-te simturilor si lasa-ti pasii sa iti urmeze nasul. Savureaza o masa buna seara cu cineva special.

HOROSCOP 1 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti vedea ca mintea ta se opinteste sa avanseze pe directia lenta azi. Iti poate fi destul de dificil sa vii cu idei si participari rapide in conversatii. Ia-ti timp la dispozitie si fii sigur ca iti alegi cuvintele foarte atent. Comunicarea cu altii astazi ar putea semana cu o extractie dentara.

HOROSCOP 1 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi excelenta ca sa spui exact ce simti. Gandirea iti este ascutita si clara. Vei vedea ca de indata ce incepi sa vorbesti, nu te mai poti opri. Oamenii vor asculta cu multa atentie cuvintele tale. Vei avea multa influenta asupra altora. Daca realizezi cat de mult impact ai asupra celor din jur, vei putea face multe lucruri grozave azi.

