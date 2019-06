HOROSCOP 1 IUNIE. Taurii se întorc spre romantism, Gemenii trebuie să fie atenți să nu exagereze

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 1 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 1 IUNIE 2019; astrele ne ofera un context delicios de a incepe vara si de a spune “La multi ani” tuturor copiilor nostri dar si copiilor din noi ce traiesc in sufletele noastre. Acest copil interior se bucura pentru orice facem, gandim si simtim indreptat spre el cu iubire, cu acceptare, cu sustinere.

HOROSCOP 1 IUNIE. In schimb, copilul din noi ne sustine planurile si visele si nu ne saboteaza atunci cand traim cu el alaturi. Luna este in Taur si ne ofera doar lucruri minuntate. Este timpul sa sarbatorim iubirea in toate formele sale, iubirea de sine, de viata de oameni, sa ne bucuram de micile si de marile placeri pe care ni le ofera viata. Este o zi buna pentru dragoste, romantism si lux. Suntem sustinuti de Luna in Taur dar si de conexiunea sa cu trioul Venus-Saturn-Neptun ceea ce dubleaza romantismul si placerea zilei.

HOROSCOP 1 IUNIE. Sarbatoreste orice angajament minunat pe care l-ai facut! Azi iti poate veni sa cheltui ceva mai mult pentru acele lucruri fine de rasfat pe care viata le are de oferit. Taurul este gospodar, deci nu e un pericol real ca nu te-ai mai opri din cheltuieli dar cu siguranta vei simti nevoia sa nu iti reprimi unele placeri ce pot fi obtinute cu bani. Este o zi chiar magica de Sambata in care iti poti simti cu adevarat iubirea, consolida castigurile si implini un vis. Venus in Taur are ultimul cuvant si te indeamna sa planifici ceva special si senzual pentru seara.



HOROSCOP 1 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi pot aparea pe rol anumite aspecte importante de vorbit cu rudele tale. Incearca sa fii o persoana iubitoare si blanda in cadrul conversatiilor. Daca nu poti gestiona o situatie, este mai bine sa o lasi deocamdata deoparte decat sa exagerezi fie dorind sa detii controlul sau ultimul cuvant, fie dominand discutia cu un ton nepotrivit. Mergi la intalniri pe seara daca vrei sa iti cresti starea de spirit. Focuseaza-te pe aspecte de credinta si spiritualitate care iti vor aduce beneficii intotdeauna.

HOROSCOP 1 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai nevoie sa iti mentii o stare mentala stabila azi si sa gandesti lucrurile profund cu sensibilitate si logica inainte de a sari cu ambele picioare inainte. Este un timp de fantezie pentru tine, asadar, intoarce-ti mintea spre romantism si bucura-te. Aplicand putina magie si in dragoste lucrurile vor evolua spre avantajul tau, dar rezultatele vor fi diferite daca incerci sa fii fantezist in domeniul banilor sau a locului de munca.

HOROSCOP 1 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii primul azi care sa ia initiativele si vei fi primul care vei primi creditele si beneficiile. Doar fii atent sa nu exagerezi si sa presezi prea mult pe aspecte de relevanta minima. Nu ii rani pe ceilalti scotand pe gura ceva ce nu e pe placul lor. Stii ca te mai poti si abtine chiar si atunci cand iti vine asa de usor sa te exprimi. Daca nu tii cont, si ceilalti te pot irita pe tine neintentionat si fara sa realizeze ca este, de fapt, o reactie la atitudinea ta.

