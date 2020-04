Horoscop 1 mai. Săgetătorii strălucesc astăzi, Peștii sunt curajoși

O noua luna ne va aduce o noua energie, deci o noua dispozitie mentala, o noua perspectiva. Luna e in Leu, deci plina de caldura si lumina.

Astrele anunta o luna mai cu o atmosfera mult mai relaxata decat aprilie, desi mai este startul sezonului retrograd intens. Pluto e deja retrograd din 25 aprilie, dar de la mijlocul lui mai i se alatura si Saturn, Venus si Jupiter.

Chiar daca retrogradele nu sunt cele mai fericite evenimente astrale pentru noi, macar luna mai va fi mult mai putin tensionata decat aprilie.

In ultimele 5 luni, am avut Saturn, Pluto, Jupiter si Nodul Sud – toate in Capricorn. Saturn, Pluto si Nodul Sud sunt cele mai problematice din astrologie si nu au mai fost asa de aproape de secole. Deci nu a fost usor ! De aceea, faptul ca Nodurile Lunare se vor muta pe axa Gemeni-Sagetator, deci Nodul Sud iese din Capricorn este o veste cu adevarat buna !

Horoscop 1 mai.BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Securizeaza-ti buncarul si asigura-te ca este plin ochi cu artilerie grea, pentru ca se prea poate sa apara o confruntare. Trebuie sa ai tot ce-ti trebuie daca e cazul sa intri intr-un conflict astazi. Exista niste batalii care iti si plac de fapt, unele care au drept efect sa miste lucrurile din loc si sa produca rezultate. In curand iti vei da seama despre ce situatie este vorba.

Horoscop 1 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Actiunile tale de astazi pot avea o abordare mai degraba de investigatie. Esti in stare sa ajungi mult mai adanc decat de obicei pe masura ce cercetezi ochii oamenilor pentru raspunsurile pe care le cauti. Simte-te liber sa folosesti actiuni mai agresive bazate pe instinctul tau primar. Foloseste-ti emotiile puternice ca instrument in loc ca pe ceva ce te tine pe loc. Oamenii pot veni spre tine pentru sfat, pentru ca esti in postura perfecta sa il dai.

Horoscop 1 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca situatiile devin prea grele si incinse, primul tau instinct este sa fugi sau sa sari in urmatorul subiect inainte ca oricine sa observe ca le eviti pe cele serioase. Acesta este unul din felurile in care poti sa te descurci cu intensitatea energiilor de azi, dar adanc in tine tu stii ca nu este si cel mai bine. Ceea ce ai nevoie cu adevarat este sa sapi adanc si sa te folosesti de aceasta energie emotionala ca sa ai grija temeinic de situatii in loc sa sari peste ele.

