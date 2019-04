HOROSCOP 1 MAI. Gemenii au parte de o zi grozavă, Berbecii trebuie să scape de îndoieli

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 1 MAI. Iata horoscopul zilei de MIERCURI 1 MAI 2019; incepem luna mai, ultima luna a sezonului de primavara 2019 cu 3 planete retrograde si ne asteptam ca in luna mai sa avem o activitate foarte activa si dinamica a planetei Mercur, planeta comunicarii, gandurilor si exprimarii, datorita multiplelor aspecte astrale pe care le va avea precum si a faptului ca schimba de doua ori zodia gazda in luna mai.

Ultima zi din luna aprilie ne-a adus intrarea in miscare retrograda pana in septembrie si pentru Saturn in Capricorn, dupa ce Jupiter si Pluto sunt deja instalate retrograd.

HOROSCOP 1 MAI. Ce iti aduce in urmatoarele luni Saturn retrograd? Afla aici. Dar Pluto retrograd? Afla aici. Dar Jupiter retrograd? Afla aici.

Durul si karmicul Saturn este in Capricorn, adica acasa la el, din 2017 si va fi aici pana in 2020. In acest an, Saturn stationeaza retrograd chiar pe Nodul Lunar Sud si toate datoriile karmice apar la interval pentru a fi solutionate.

HOROSCOP 1 MAI. Astazi, 1 mai, Luna si Mercur sunt in Berbec, zodia noilor inceputuri, si totul este proaspat si nou nout! Mercur este in sextil cu Marte si in cuadratura cu Saturn retrograd si cu Nodurile Lunare, iar toata aceasta activitate a lui Mercur cu siguranta te va galvaniza spre actiune. Cuvintele joaca un rol mare. Unele pot fi furioase sau neplacute, altele vor rosti adevarul necesart de rostit. Dupa curatarile karmice din ultimele zile, avem nevoie de idei proaspete si de dinamism. Suntem gata de actiune, de a provoca ordinea prestabilita, lucrurile batute in cuie. Exact asta vrea Cosmosul de la noi acum. In weekendul ce urmeaza, Luna va fi Noua in Taur si ai sansa pentru un nou start pozitiv proaspat. Nu irosi clipele si paveaza-ti drumul !

HOROSCOP 1 MAI. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 1 MAI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu ai abilitati extraordinare. Uneori ai nevoie doar de un mic imbold ca sa iti scoti la iveala aceste talente. Nu se pune problema ca ai fi lenes, cat ca uneori esti Cm fatalist despre ce iti poate aduce viata. Astazi este o zi buna sa lasi deoparte indoielile. Vei vedea ca simplul fapt ca iti pui abilitatile in practica iti aduce rezultate uluitoare.

HOROSCOP 1 MAI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai putea primi o brusca clarificare legata de un scop al vietii tale. Poate fi ceva ce ai citit intr-o carte sau ai auzit intr-o lectura sau pe internet care creaza o rezonanta in tine si toate acele evenimente care nu aveau sens brusc iti devin clare si coerente. Nu e nevoie sa actionezi inca urmare a acestei noi intelegeri. Ai nevoie de cateva zile sa digeri totul inainte sa iei noi decizii pentru noua ta cale.

HOROSCOP 1 MAI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se anunta o zi grozava pentru tine intrucat te trezesti energic si optimist. Te simti ca si cum ai putea cuceri lumea. Poate ca asta ti se si cere pentru ca provocarile care sunt plasate spre tine pot parea insurmontabile pentru multi alti oameni. Tu totusi esti mai mult decat capabil. Nu fii surprins daca spre tine vin valuri de recunoastere pentru tot ceea ce realizezi.

