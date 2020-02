HOROSCOP 1 MARTIE. Balanțele trebuie să-și condimenteze relația, Săgetătorii își regăsesc energia

HOROSCOP 1 MARTIE. Asta inseamna ca in prima parte a zilei atmosfera este calma si asezata dar devine dinamica si energia se schimba ulterior. Luna in Gemeni trezeste multe in noi, insa in niciun caz lentoarea din Taur.

HOROSCOP 1 MARTIE. Asteapta-te la vorbe multe, miscare si agitatie. Insa pana sa preia Gemenii conducerea energiei Lunii, inca avem o zi de duminica in care sa stam mai linistiti, sa nu ne grabim, sa punem la punct ce avem de pus, sa ne ocupam de bani, sa ne bucuram de gatitul unui pranz delicios in familie sau alaturi de prieteni. Nici rasfatul sau luxul nu sunt de refuzat, deci nu refuza nimic.

HOROSCOP 1 MARTIE. Luna e in trigon cu Pluto si ne da putere si determinare pentru orice are ziua de solutionat cu noi. Nimic nu ne poate infrange acum. Iar spre seara incep sa curga vestile, stirile, informatiile si o data cu ele agitatia specifica Lunii in Gemeni si Gemenilor in general.

HOROSCOP 1 MARTIE. Fii atent la conversatii, la cuvintele folosite, la nervii ce pot aparea. Daca te-a plictisit energia Taurului de vineri incoace, te va incanta aceasta schimbare chiar daca te agita. Curiozitatea sa trezeste si e greu de crezut ca vei ramane prea calm.

HOROSCOP 1 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Asteapta-te sa simti energie suplimentara azi. este o zi excelenta pentru curatenie de tot felul. Si miscarea fizica de orice fel iti e recomandata si va fi placuta. Merita insa si sa stai privind spre obiectivele tale. Te afli unde vrei sa fii in aceasta etapa? Sunt schimbari bune de facut ? Lucreaza-ti si corpul si mintea. In amor, asteapta-te la turnuri surprinzatoare de evenimente. O intalnire neasteptata poate fi exact ce aveai nevoie ca sa iti condimentezi viata sentimentala. Tu si o persoana puteti crea armonie impreuna pentru ca fiecare sunteti unici si speciali.

HOROSCOP 1 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu te ingrijora daca esti sau nu productiv azi. Gratie energiilor foarte puternice astrale, poate fi una din cele mai eficiente zile pe care le-ai avut de mult timp. Mergi tot inainte. Daca ai un hobby creativ, lucreaza la el si vei simti satisfactie. Daca vrei sa ai clipe si mai bune, ia-ti timp sa respiri departe de persoana iubita. Pentru tine e foarte importanta libertatea dar si sa dai jos panza de paianjen ce s-a asezat pe relatie in ultimul timp, ca sa descoperi acea rezerva de stare de bine si fericire ce este doar in tine.

HOROSCOP 1 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca o munca de termen lung a batut pasul pe loc, azi e o zi in care sa ai claritatea necesara unei alte perspective. Azi ai parte de putere in plus si de claritate mentala iar proiectele vor beneficia. Profita de aceasta energie si nu pune nimic deoparte. Daca amani, va creste gramada de lucruri de facut. Ai nevoie sa te simti bine si eliberat.

