HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. Racii caută soluții, Vărsătorii sunt fascinați de mister

HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 1 OCTOMBRIE 2019; inceputul lunii octombrie are drept eveniment iesirea lui Pluto din retrograd pe 3 octombrie, insa pana atunci, in ultimele sale zile de retrograd Pluto este in cuadratura azi cu Venus planeta iubirii si banilor.

HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. Venus, inca in Balanta, este toata numai iubire si viata roz. Dar nu si Pluto cel intunecat, planeta mortii, nasterii, renasterii si transformarii. Nimic nu il indupleca sa isi schimbe misiunea. De aceea, relatiile au un teren delicat de manifestare acum.

HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. Daca Pluto are ceva sa transforme la ele, sa fim siguri ca se va intampla. Luna este in intunecatul Scorpion azi care nu este un strain in materie de lupte de putere in amor. Despre asta este vorba in prima zi a lunii octombrie. Ceva castigi, ceva pierzi, ceva se rearanjeaza. Cheia este sa continui sa mergi mai departe pentru ca veti transformati amandoi. Da, suntem cu totii supusi unor transformari majore sub actiunea lui Pluto. Antenele ridicate !

HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mintea iti este activa azi si plina de resurse valoroase, drept pentru care poti vedea o solutie si o noua abordare intr-un subiect de disputa sau de mostenire ori de proprietate comuna cu cineva. Poate ca gasesti un mod mai bun de a gestiona o relatie, anumite cheltuieli comune cu un partener. Orice idee iti vine, nu o lasa sa iti scape. Ai nevoie de orice ajutor ca sa intretii relatii neconflictuale.

HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi este o zi buna pentru o discutie serioasa cu un partener sau cu un prieten apropiat despre relatia voastra si orice te deranjeaza la ea. Poti vedea moduri de a o imbunatati sau poti sa gasesti tu moduri noi de a te comporta fata de aceasta persoana. Aceasta disponibilitate in relatii este valabila si in relatie cu oricine pe orice plan. Foloseste-o si transforma ce se poate in mai bine.

HOROSCOP 1 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei gasi idei noi si bune de a-ti imbunatati jobul, conditiile de munca, planurile de viitor sau sa introduci reforme noi care sa functioneze si totul datorita mintii care iti este agera acum. Poti gasi si cai noi de a-ti imbunatati sanatatea sau sa ajuti un animal de companie. Este, asadar, o zi foarte buna sa repari orice.

