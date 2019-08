HOROSCOP 1 septembrie 2019. Berbecii caută liniștea, Gemenii sunt prea ironici

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 31 AUGUST 2019; in ultima zi a verii 2019, Luna Noua Neagra in Fecioara este energizata si plina de energie dupa intalnirea puternica de ieri cu Soarele in Fecioara care a fost asistata de mai mult de jumatate din sistemul solar. Aceasta energie fascinanta ne da informatiile, ne da instrumentele, ne da oamenii, iubirea, banii, deci de acum de noi depinde cum ne abordam viitorul diferit. Acum avem de trecut la treaba. Mai intai, sa ne verificam visele si idealurile, sperantele si asteptarile pentru viitor. Ce mai corespunde cu NOUL TU, nu cu ancorari in trecut, din obisnuinta, nu cu dorinte care nici nu sunt ale tale ci ale celor din preajma ta ? Tu de fapt ce iti doresti, ce iti spune inima ta ?

HOROSCOP Analizeaza-ti rece si realist visele in amanunt si lasa loc la nou – asta spune Luna Noua in Fecioara.

Finalul de vara nu este un final ci este startul pentru un nou inceput abundent si optimist – acesta este mesajul Cosmosului care ne da in zilele de final de sezon de vara un eveniment astral ce inseamna start, nou, proaspat.

HOROSCOP Foloseste aceasta zi de weekend si viseaza cu ochii deschisi. Viseaza pentru o lume mai buna, viseaza pentru iubire, pentru mai multa prosperitate. Ce poate fi mai bun pentru tine de acum inainte ? Catre ce noi posibilitati te deschizi ? Luna Noua in Fecioara este pregatita sa iti raspunda la aceste intrebari. Stai in liniste si asculta-ti intuitia. Vei fi surprins de un gand nou, un sentiment nou care se vor simti cu usurinta, bucurie si adevar in tine. Si vei sti ca ai primit raspunsul cautat.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Astazi se anunta a fi una din acele zile in care incerci sa te asezi ba colo ba colo, sa stai linistit insa fiecare pozitie iti pare teribil de inconfortabila. Exista o neliniste si agitatie in tine care te face sa te misti constant, dar in acelasi timp, ceea ce ai nevoie este odihna, calm si liniste. Din pacate e dificil sa le obtii pentru ca si energia astrala este foarte activa si nu iti e asa de simplu sa iti concentrezi mintea pe relaxare. Insa ai de gasit acest echilibru pentru ca e spre binele tau si totusi e duminica.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Emotional te vei simti bine azi sau cel putin asa se vede dinspre astre, insa fii constient ca oricare ar fi emotia pe care te vei focusa mai mult, pe aceea vor veni si altii sa o intareasca. Exista un spirit de turma ca si mentalitate azi. Cand o persoana o ia spre stanga, toti ceilalti din jur o iau si ei spre stanga doar pentru ca le e teama, inconstient, sa stea pe propriile picioare si sa isi asume cum ar fi viata lor daca ar avea curajul sa nu o ia spre stanga ca restul. Tu in care categorie alegi sa fii ?

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Modul tau sarcastic si ironic de comunicare pe care il poti adopta cand vrei poate duce lucrurile cam departe acum. Fii atent sa nu insisti sa vorbesti cu subinteles sau in glume in loc sa alegi comunicarea directa. Unii oameni te pot insoti in umor si cinism o vreme, dar totodata pot gasi ca aceasta atitudine creaza o distanta intre voi. Nu vrei sa iti confuzezi prieteni buni in loc sa iti intaresti conexiunile.

