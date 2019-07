HOROSCOP 10 IULIE. Scorpionii trebuie să ignore comentariile la adresa lor, Capricornii sunt sfătuiți să se relaxeze

Foto: Pexels.com

HOROSCOP 10 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 10 IULIE 2019. Soarele este in conjunctie cu Nodul lunar Nord aflat in Rac. Un inger pazitor straluceste in lumina viitorului. Acesta este drumul corect pe care ar trebui sa mergi. Soarele te ajuta sa primesti ghidarea de care ai nevoie.

HOROSCOP 10 IULIE. Luna se muta din Balanta in Scorpion, Soarele este in Rac, ambele zodii de apa. Mesajul este ca trebuie sa-ti urmezi intuitia. Urmeaza calea dragostei, a adevarului, a fericirii si a implinirii. Chiar daca ti se pare un drum necunoscut, mergi inainte si vei vedea lumina. Cineva este alaturi de tine. Un inger pazitor, un lider, o figura paterna vine sa te sustina. Urmeaza lumina!



HOROSCOP 10 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Atunci cand esti organizat si plin de optimism iti va fi mai usor sa-ti indeplinesti visele si sa-ti onorezi aspiratiile. In acelasi timp insa este important sa faci un efort si sa intaresti legaturile cu colegii. Cere-le ajutorul, nu incerca sa faci totul de unul singur. Finantele incep sa arate bine, dar se afla, inca, intr-o situatie delicata. Asadar, ai grija.

Stii ce mesaj transmit cartile de tarot zodiei tale pentru saptamana aceasta? Iata-l!

HOROSCOP 10 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ramai in alerta! Este cea mai sigura cale sa profiti la maximum de orice oportunitate si sansa de dezvoltare care iti vin in cale. In plus, vei gasi forta sa pui punct unei situatii din trecut ce te trage in jos. In acest fel, iti vei putea muta intreaga atentie catre viitor.

HOROSCOP 10 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este ziua ideala pentru a-ti face ordine in viata, in special in cea personala. O discutie sincera te va ajuta sa intelegi unde esti si, totodata, ce vrei sa obtii. In acest fel, atat tu cat si persoana respectiva veti salva o multime de timp si nervi. De asemenea, vei putea pune ordine si in celalalte aspecte ale vietii astfel incat sa te poti bucura de liniste.

