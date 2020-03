HOROSCOP 10 MARTIE. Săgetătorii strălucesc, Peștii ar putea face greșeli

HOROSCOP 10 MARTIE. Mercur a fost retrograde de la mijlocul lui februarie, in zona Pestilor, adica fix zodia-Kriptonita pentru Mercur. Ratiunea a “zburat”, cosmarurile s-au ridicat din adancurile fiecaruia si nimeni n-a avut de ales. Toata lumea a trebuit sa infrunte valul. Dar, gata! Mercur este direct in rationalul Varsator.

HOROSCOP 10 MARTIE. Sa deschidem sampania! Daca nu este stricat, nu incerca sa repari, zice o vorba. Insa in ultimele saptamani lucrurile au iesit putin de sub control. Nimic nu e ceea ce pare cand Mercur este retrograd, cu atat mai mult in Pesti, semnul cu cea mai activa imaginatie. Poate ca ceea ce ai vrut sa repari nu era stricat deloc. Sau poate ca solutiile au fost acolo dintotdeauna, dar tu nu le-ai vazut! Vom afla adevarul cat de curand. Pentru ca Mercur intra in miscare directa si totul se va lamuri!

HOROSCOP 10 MARTIE. Mercur este in Varsator, iar Luna in Fecioara, inca de dimineata. Doua semne super-rationale care vor gasi cele mai rationale solutii pentru probleme. Fecioara este umila si practica, gata oricand sa gaseasca solutii eficace si foarte la indemana. Varsatorul este dramatic si revolutionar, gata pentru idei care sa schimbe lumea. Si, cum doua capete sunt intotdeauna mai bune decat unul, Luna face trigon cu Saturn cel responsabil. Deci, zarurile au fost aruncate!

HOROSCOP 10 MARTIE. Luna se indreapta apoi spre Balanta, aducand la lumina nevoia de cooperare. Relatiile sunt in centrul atentiei. DAca vrei sa imparti cu cineva problemele tale, acum este momentul prielnic. Mai ales ca micutul Chiron in Berbec are si el cateva lucruri de adus la lumina. E timpul sa faci curatenie!

HOROSCOP 10 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Actiunile tale de astazi pot avea o abordare mai degraba de investigatie. Esti in stare sa ajungi mult mai adanc decat de obicei pe masura ce cercetezi ochii oamenilor pentru raspunsurile pe care le cauti. Simte-te liber sa folosesti actiuni mai agresive bazate pe instinctul tau primar. Foloseste-ti emotiile puternice ca instrument in loc ca pe ceva ce te tine pe loc. Oamenii pot veni spre tine pentru sfat, pentru ca esti in postura perfecta sa il dai.

HOROSCOP 10 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca situatiile devin prea grele si incinse, primul tau instinct este sa fugi sau sa sari in urmatorul subiect inainte ca oricine sa observe ca le eviti pe cele serioase. Acesta este unul din felurile in care poti sa te descurci cu intensitatea energiilor de azi, dar adanc in tine tu stii ca nu este si cel mai bine. Ceea ce ai nevoie cu adevarat este sa sapi adanc si sa te folosesti de aceasta energie emotionala ca sa ai grija temeinic de situatii in loc sa sari peste ele.

HOROSCOP 10 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai tendinta sa devii destul de emotional despre multe lucruri desi nu iti prea arati aceasta fateta lumii exterioare. Diferenta azi este ca mult mai multa lume vor actiona ghidati de emotiile lor, la fel ca si tine, deci te vei simti in siguranta sa iti expui trairile adevarate celor din jurul tau. Ai incredere ca vei gasi prieteni care impart optiuni similare cu tine azi.

