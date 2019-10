HOROSCOP 10 OCTOMBRIE. Taurii sunt impulsivi, Leii sunt foarte sensibili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 10 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 10 OCTOMBRIE 2019; dupa ultimele zile intense, gratie aspectelor astrale cu energie mai dura, iata ca astazi este liniste si bine. Luna este in Pesti unde viseaza alaturi de noi toata ziua si de unde nu are decat aspecte frumoase de oferit. Este o zi de Joi visatoare, artistica, romantica si cu multa compasiune. Foloseste-o ca sa iti hranesti si implinesti visele, pentru a crea ceva grozav si pentru a te conecta cu cineva special din inima.

HOROSCOP 10 OCTOMBRIE. Luna in Pesti ne trezeste accelerat imaginatia. Lumea pare o padure din povesti plina cu zane, gnomi, demoni si par toti extrem de reali. Tu ce vezi in lumea ta ? Poti sa extragi din Univers energii magice pentru ca Universul are pentru fiecare posibilitati infinite la fiecare situatie, problema, vis sau blocaj. Creaza ce iti doresti – cariera mult dorita, relatia mult visata. Imaginatia ta nu ar trebui sa aiba limite si nici potentialul tau. Intra in acest spatiu magic azi ! In curand va fi Luna plina de octombrie, pregateste-te cum se cuvine.

HOROSCOP 10 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Totul se aseaza la locul sau potrivit astazi iar activitatile tale vor avea parte de succes. Chiar poti recupera unele pierderi, de orice natura, cu care te-ai confruntat in ultimul timp. Drept rezultat, tinzi sa fii exagerat de optimist cu privire la posibilitatile care ti se releva in minte si in fata ochilor. Bucura-te de acest val de optimism dar incearca sa te feresti de tendinta de a-ti asuma riscuri fara sa verifici in profunzime oportunitatile ce te incanta. O intalnire neasteptata azi te poate prinde cu garda jos.

HOROSCOP 10 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca in ultimul timp ai avut tendinta sa iei decizii cam impulsiv, astazi vei realiza cat este de important sa planifici lucrurile si sa ai o abordare meticuloasa. De acum incolo, abordarea ta despre orice va avea la baza un plan si o organizare, nu haos, graba, impuls. Nu e niciodata prea tarziu sa dezvolti acest mod de a actiona. Cand planifici, ai sanse mult mai mari sa te tii de executie, deci sa ajungi la succes.

HOROSCOP 10 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care vei fi foarte atent la detalii. Se prea poate sa fii implicat intr-o planificare detaliata a unui proiect si vei fi foarte meticulos in privinta aceasta. Te simti foarte harnic si asta se va reflecta in munca ta. Sunt si mari sanse sa primesti laude si aprecieri din acest motiv. O portie marita de creativitate va marca fiecare aspect al zilei tale.

