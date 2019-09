HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. Gemenii au parte de succes în mai multe domenii, Săgetătorii trebuie să fie pregătiți psihologic

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 10 SEPTEMBRIE 2019; un nou aspect astral vine la rand, la o zi dupa deschiderea marelui portal energetic 9.9.9 : Soarele este in opozitie cu Neptun azi. Neptun inseamna visele si viziunile noastre iar aceasta opozitie le aduce la un control. Neptun in Pesti este acum in maxim de putere, pavand drumul pentru Luna plina super romantica ce va veni in acest weekend! Iti umpli de romantism viitorul sau iti amintesti clipe din trecutul, simtind speranta sau nostalgie sau ambele.

HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. Insa acum poti tanji spre ceva mai maret. Spre ce? Neptun si Soarele iti tin oglinda ridicata ca sa iti vezi visele mai clar. Se implineste un vis sau e momentul pentru un adio? Se prea poate sa nu fie clar, sa nu stim unde e realitate si unde e imaginatie, unde e adevar si unde e minciuna.

HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. Insa ce avem azi de facut este sa ne examinam visele si nu realitatea, sa ne hranim sufletul, sa ne gasim conexiunea spirituala. Sa ne deschidem usile spre posibilitatile infinite iar restul va urma. Este o zi in care sa ne lasam inspirati. Ce poate fi mai bine decat atat? Ce alte posibilitati mai exista pentru tine?

HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conjuctura planetara pozitiva te va ajuta sa iti eficientizezi planurile cu destul de multa usurinta. Este o zi benefica sa te folosesti de majoritatea talentelor tale. Increderea ta de sine suprema ii va inspira pe cei din jur. Pe planul muncii, lucrurile se anunta a evolua lin. Ai grija sa nu faci miscari imprudente sau riscante si nu te baza excesiv pe noroc.

HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai tendinta azi sa te implici prea mult in detalii si sa iti risipesti energiile in activitati care nu duc nicaieri. Asta poate duce la tot felul de buclucuri in situatii unde putea sa nu fie niciunul. Schimba-ti abordarea. Incearca sa te relaxezi mai mult si focuseaza-te doar pe pozitiv. Astfel, dupa ce vei capata o viziune mai pozitiva si optimista, lucrurile vor fi cu mai multa usurinta si vei putea solutiona probleme si realiza obiectivele.

HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care conjunctura planetara te sustine si nivelele de energie sunt ridicate, deci profita din plin. Ia viata in maini si fa acele schimbari ce stii ca e bine sa le faci si pe care le-ai tot amanat. Succesul in mai multe domenii va fi o sursa de satisfactie si bucurie. Totusi, comunicarea cu prietenii si cei dragi se poate dovedi putin provocatoare, cel putin deocamdata. Incearca sa nu fii prea frustrat si nu face nimic care sa iti pericliteze relatiile.

