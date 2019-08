HOROSCOP 11 - 12 augut 2019. Cum vă afectează în funcție de zodie tranzitul lui Mercur în Leu

HOROSCOP. Leul este pasiunea ce arde in tine. Este acea coplesitoare fericire pe care o ai cand faci ceva ce iubesti. Cum altfel, fiind coordonat de Soare ? Mercur in Leu te face sa fii unic si sa stralucesti prin tot ce gandesti si spui. Cum esti tu cand nimeni nu te priveste?

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Umorul si apetitul pentru spectaculozitate iti va colora stilul de comunicare cu Mercur in Leu si in zona ta de exprimare de sine. Te vei conecta cu lumea intr-un mod jucaus si vei aduce spiritul de curiozitate in hobbyurile tale si in activitatile favorite. Farmecul iti va fi ridicat. Oamenii cu care ai legaturi romantice te vor gasi o companie spirituala si foarte placuta. Daca ai copii, vei fi in acord mai mare cu ei si veti petrece timp de calitate impreuna pentru ca vei fi si o sursa de distractie si stare de bine. Danseaza sub lumina reflectoarelor si scalda-te in autenticitatea ta.

