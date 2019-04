HOROSCOP 11 APRILIE. Berbecii trebuie să rămână calmi, Gemenii sunt puternici și creativi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 11 APRILIE. Iata horoscopul zilei de JOI 11 APRILIE 2019; cea mai mare planeta a sistemului nostru solar, Jupiter, aflat in Sagetator pana in decembrie 2019, a intrat in retrograd ieri si va sta asa pana pe 11 august. Asta iti da patru luni sa lucrezi asupra viziunii tale pentru un viitor mult mai orientat spre libertate personala si sa obtii apoi tot ce poti mai bun din acest an 2019 in care Jupiter ne promite mult noroc. Jupiter retrograd ne aduce sperante noi pentru ca ne putem reinventa viitorul cu mult curaj si imaginatie. De acum, ne orientam in interiorul nostru si ne uitam la oportunitatile ce au trecut pe langa noi in ultimele sase luni. Multe s-au intamplat, multe s-au schimbat rapid si ai nevoie de clipe in care sa te recentrezi si sa vezi care sunt beneficiile trecute si prezente.

HOROSCOP 11 APRILIE. Intre timp, Luna aluneca tacut in zodia Rac. Luna in Rac ne aduce calmul clipelor de acasa, mirosul lucrurilor bune de mancare din camin si dragostea celor dragi.

HOROSCOP 11 APRILIE. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 11 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca planurile tale au avut de suferit unele decalaje inevitabile recent. Ramai calm si continua sa iti faci treburile. Nu mai adauga noi raspunderi si gestioneaza doar sarcinile curente. In cuplu, lasa problemele la usa de la intrare si evita certurile cu orice pret. Daca esti singur, vorbeste clar si fara teama despre ceea ce simti persoanei pe care ai pus ochii ; poate nu ai fost foarte clar in aceasta privinta.

HOROSCOP 11 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

E o zi buna sa stai la o discutie cu oameni in care ai incredere, sa iti impartasesti obiectivele si visele cu ei si sa vezi ei ce cred. Este o idee buna doar daca nu lasi pe nimeni sa te influenteze excesiv. In cuplu, incearca sa gandesti inainte sa vorbesti cu partenerul pentru ca vorba rostita nu mai poate fi luata inapoi si risti sa spui lucruri care dor. Incearca sa iti ponderezi temperamentul si fa un efort sa va apropiati. Daca esti singur si atras de cineva, e o zi buna sa faci o miscare. Lasa deoparte consideratiile egoiste.

HOROSCOP 11 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi te poti simti foarte creativ, puternic si dinamic. Asta iti da forta necesara de a rezolva o data pentru totdeauna o problema. Nu te lasa dus de val de entuziasm. Ia un moment sa gandesti cu atentie cum sa gestionezi mai exact o situatie. Ai nevoie si sa fii atent la comportamentul tau in preajma altora, altfel risti neintelegeri. In cuplu, este nevoie sa abordezi onest subiectele pe teme care sunt stres intre voi. Nu pretinde ca totul e frumos si perfect daca nu e asa. Daca esti singur, suna un prieten, iesi si fa ce te face fericit. Persoana pe care doresti sa o intalnesti va veni la un moment dat insa pana atunci chiar meriti sa traiesti din plin.

