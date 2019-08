HOROSCOP 11 august 2019. Berbecii au ajuns la un punct de cotitură, Gemenii comunică tot mai bine

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 11 AUGUST 2019 ; azi este o zi plina si ocupata din punct de vedere astrologic, cu multe tranzite importante. Mai intai, Jupiter, planeta norocului si oportunitatilor, iese din tranzitul retrograd in care se afla din aprilie si va merge direct prin Sagetator, zodie pe care o patroneaza, pana la inceput de decembrie. Jupiter revenit direct dupa cele 4 luni in care ne-a dat mesajele sale este mult asteptat si vom avea drum deschis spre impliniri, simtind ajutorul sau. Incepe o perioada de timp cu sperante mari si optimism imens pentru ca simtim ca ne sunt larg deschise usile norocului de catre Cosmos.

HOROSCOP Lucrurile se misca cu viteza tot inainte si e nevoie sa vezi asta si sa doresti sa intri in joc!

Tot azi, Mercur, planeta comunicarii si gandirii reajunge in zodia Leu. Mercur a mai fost in Leu inainte de perioada sa retrograda de vara, deci revenirea aici reia pentru fiecare zodie semnificatia de atunci dar imbogatita cu invatamintele din retrograd. Ceea ce era in viata ta in preajma lui 18 iulie va reveni in centrul scenei pentru ca e nevoie sa gandesti curajos, vizionar si regal precum leul ! Aio revizitat un vechi teritoriu cand Mercur era retrograd, ai revizuit sentimentele si atasamentele, ai terminat treburi nerezolvate si ti-ai facut munca interioara ca sa iti gasesti curajul. Sau cel putin asa ar fi fost bine sa faci. Acum este momentul sa iti completezi viata cu ce iti doresti. Este un moment fabulos.

HOROSCOP Luna ajunge azi in Capricorn, o zodie practica, orientata pe scopuri concrete, deci si noua ne va creste dorinta de a fi eficienti si folositori. Este zodia perfecta pentru a ne calauzi spre succes tocmai pana sus, in varf.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Cu alinierea minunata a planetelor astazi, tu poti simti ca ai ajuns la un punct de cotitura. Inteleptul Mercur se muta in Leu si iti va activa posibilitatea sa vezi potentialul dintr-o idee care cumva nu ti-a fost accesibila pana acum si vei simti ca ai curajul sa mergi mai departe pe o directie pe care o doresti. Iar Jupiter revine la mersul sau direct prin Sagetator pana in decembrie si iti va creste mult increderea intr-o relatie, fie ea de amor sau de prietenie ori de colegialitate, dar care este importanta si aduce promisiuni frumoase pentru viitor.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Aspectele astrale pozitive de astazi, cu norocosul Jupiter revenit in miscare directa si cu Mercur revenit in zodia curajoasa a Leului, la care se adauda un aspect pozitiv facut de Luna cu Uranus, te vor sustine sa explorezi o idee pe care vrei de acum sa o impingi mai departe si care cumva nu iti era accesibila pana acum. Pur si simplu nu te gandeai la acea posibilitate buna. Ceva despre ea te poate intriga, in special daca iti ofera un mod de a face viata mai usoara sau te deschide spre noi oportunitati. Exista si o miscare pozitiva legata de finantele si afacerile tale, iar eforturile tale dau roade frumoase.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Peisajul miscarilor planetare ale acestei zile iti poate aduce un aspect cheie in topul prioritatilor tale si vezi ceea ce inainte pur si simplu nu vedeai. Mercur intra in focosul Leu care pentru tine activeaza sectorul comunicarii, deci este un moment bun sa te ocupi de acest aspect si sa il duci mai departe. Se anunta a fi lucrul bun de facut, este cursul firesc al actiunii mai ales ca Jupiter iese din retrograd azi si e activ in sectorul tau de gandire si exprimare. Noi posibilitati vor aparea pentru tine in special pentru ce gandesti si rostesti.

