Horoscop 11 mai. Racii au o zi bună pentru a-și reprivi proiectele, Săgetătorii se simt nesiguri

In 2020, stationarea sa retrograda coincide cu relaxarea graduala a restrictiilor de izolare ce s-au format tot sub tutela lui. Si mai conteaza si ca Saturn este in Varsator semn de aer, unime si viitor si nu in Capricorn, semn de pamant si restrictiv ca in alti ani. Si in viata ta individuala, daca presiunea atinge un maxim sa retii ca ai facut tot ce poti si stii si e momentul sa faci un pas in spate si sa permiti o stationare la randul tau.

Ai impins, ai fortat, ai gestionat conditiile grele de restrictie si nu numai, ai incercat sa jonglezi cu tot felul de responsabilitati si noi circumstante din viata ta.

Aceasta tendinta se va mai usura de acum pentru ca Saturn isi va retrage pasii. Este timpul sa ne oprim din a impinge inainte indiferent ce si sa ne mai relaxam. Tot azi, Mercur schimba zodia si ajunge la el acasa in Gemeni unde infloreste si o data cu el si noi, cel putin pe planul comunicarii si gandirii care va curge mult mai constructiv.

Horoscop 11 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Pacea si armonia sunt programul uzual al zilei tale, dar exista si o posibilitate ca aceasta atitudine sa fie interceptata de opinii puternice opuse tie sau de unii ce au tendinte de victimizare. Tine-ti bine palaria pe cap si asigura-te ca ai actiunile aliniate perfect cu sufletul tau, altfel risti sa fii aruncat in campuri de batalie ce nu au chiar nimic de-a face cu tine.

Horoscop 11 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Gandeste-te la o expansiune intr-o forma sau alta, pentru ca azi este o zi buna pentru asa ceva. Esti interesat sa faci o modificare in caminul tau, cum ar fi o camera in plus sau un spatiu de depozitare in curte ? Sau esti mai mult interesat sa iti expandezi orizonturile personale ? Te-ai putea gandi sa te inscrii la un curs pe un subiect care te intriga si care iti va expanda mintea. Mereu iti place sa aduni abilitati noi, deci este un bun moment sa inveti.

Horoscop 11 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Asigura-te azi ca opinia ta nu se rataceste in energiile dispersate ale zilei. Ai putea vedea ca vorbele tale nu se potrivesc cu lucrurile pe care oamenii vor, de fapt, sa le auda. Incearca sa nu iei nimic personal si realizeaza ca nu este un semn ca ceea ce spui nu ar fi important. Tu ai un dar incredibil sa fii in stare sa vezi lucruri pe care altii nu le pot vedea. Pretuieste si hraneste-ti aceasta abilitate, in loc sa o invalidezi.

