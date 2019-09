HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE. Racii au nevoie de calm și relaxare, Scorpionii sunt pe drumul cel bun

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 11 SEPTEMBRIE 2019; astazi intra in “actiune” astrala nodurile lunare si planeta Marte responsabila cu energia, impulsul, confruntarile, driverul sexual. Primim astfel o fereastra larg deschisa pentru actiuni eficiente o data cu aceasta armonizare. Cand Marte se prezinta astfel spre noi, primim tone de energie tocmai buna pentru a obtine ce vrem. Atentie insa ca este puternica si se poate simti in corp, deci sa avem grija.

HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE. Nodurile lunare sunt in Rac si Capricorn, asa cum stim in detaliu de AICI, inclusiv cum impacteaza fiecare zodie. Combinatia dintre ele si Marte da o viteza foarte mare de a avansa. Evenimentele se precipita, totul se deruleaza cu repeziciune si este o zi in care lucruri se intampla. Este de domeniul trecutului timpul pentru vorbit si disecat in cap, acum e vremea sa actionam. Daca tu nu o vei face, o va face altcineva pentru tine. Trebuie sa profiti de aceasta energie si sa iti duci planurile mai departe. Stii acea vorba : daca tu nu ai planul tau, altcineva te va include in planul sau…

HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vezi multe aspecte mai clar acum si decizi sa fii mai responsabil cu unele dintre ele, tocmai ca sa le pui la punct cu viteza si eficienta. Dar nu te grabi totusi, chiar daca ai multa energie si crezi ca poti orice si oricat. Daca iei unele decizii pe negandit suficient inseamna ca ai multe pe cap de gestionat si va dura timp si efort ca sa le repari ulterior.

HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aspecte din preajma casei si familiei te pot preocupa azi si iti pot solicita toata energia. Ziua poate aduce la lumina probleme de solutionat si de decis concluzii finale. Te poti simti ca pus sub o presiune pe care o o doresti si ca rabdarea iti este pusa la incercare. Dar nu renunta. Familia are nevoie de tine acum si tu stii prea bine ca poti sa ajuti.

HOROSCOP 11 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei incerca sa gasesti timpul si oportunitatea de a intalni oameni care sa iti fie de folos si asistenta cand vine vorba de a rezolva varii aspecte cu care te confrunti. Este cu atat mai important cu cat ai o cantitate ridicata de lucruri de facut in domenii importante de viata. Imparte sarcinile, nu te hazarda sa iei totul asupra ta.

