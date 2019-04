HOROSCOP 12 APRILIE. Taurii se simt haotici, Gemenii trebuie să facă eforturi pentru a-și depăși problemele

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 12 APRILIE. Iata horoscopul zilei de VINERI 12 APRILIE 2019; la prima vedere, astrele par a anunta o criza astazi dar este o criza ce poate fi evitata. Implicati in aceasta situatie, fiecare cu contributia sa sunt Soarele, Luna, Pluto, Nodurile Lunare, Venus si Saturn. In cazul relatiilor sentimentale sau in cazul afacerilor, daca faci apel la bun simt si un spirit rezonabil, poti depasi orice situatie care la prima vedere pare a anunta o criza sau conflict. Venus si Saturn aduc acest bun simt elementar in orice subiect ce implica inima.

HOROSCOP 12 APRILIE. Luna este in Rac si pana maine si ne indeamna sa ne aruncam o privire spre orice treburi domestice ce au nevoie de noi. Iti ignori propriile nevoi ca sa ii multumesti pe altii ? Iti ignori nevoile ce tin de spatiul tau de locuit ca sa raspunzi egoului altora ? Este o zi buna sa te uiti la aceste aspecte.

HOROSCOP 12 APRILIE. Soarele este la mijlocul distantei dintre eclipsele din ianuarie si iulie si ceea ce faci conteaza pentru ce va fi. Lasi trecutul in urma, lasi putin cate putin din vechiul TU in spate si mergi spre viitor innoit. Uneori te innoiesti ca vrei, alteori o face viata pentru tine.



HOROSCOP 12 APRILIE. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 12 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate sa te simti sub presiune dar incearca sa mentii capul deasupra apei. Evita deciziile negandite pentru ca azi pot fi sub nivelul optim pentru tine. Ramai calm si gandeste totul in detaliu. In cuplu, petrece timp de calitate cu partenerul si chiar bucura-te de aceste clipe. Cei singuri – nu renuntati sa sperati, nici Roma nu a fost construita intr-o zi !

HOROSCOP 12 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile par cam haotice pentru tine acum si ai putea nici sa nu fii constient de oportunitatile ce vin pe calea ta. Adevarul e ca lucrurile profesionale sunt in crestere. Intri intr-o perioada norocoasa in care poti primi o crestere sau o prima. Nu te arunca cu capul inainte totusi pentru ca poti face greseli. Mergi in acelasi ritm, mentine-ti starea de spirit buna si totul va iesi bine. Cand vine vorba de amor, este o zi buna sa gasesti un moment si sa ai acea discutie cu partenerul. Daca ceva te supara si de deschizi pe subiect, discuta intr-un mod civilizat si gasiti impreuna solutii. Daca esti singur, ceva proaspat va aparea curand !

HOROSCOP 12 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Faci eforturi suficiente pentru a obtine o imbunatatire a unei situatii dar pana acum nu ai vazut rezultatele. Totusi, esti aproape acolo chiar daca nu crezi, deci nu renunta chiar daca gandesti ca toata implicarea si munca au fost in van. Probabil ca ai vrut sa scapi de unele probleme pe care le tragi dupa tine din trecut si te suparau. Fa acum tot ce nu ai avut curaj alta data sa faci. Nu e niciodata prea tarziu. In cuplu, lucrurile se anunta cu liniste si pace iar asta te face fericit. Chiar ai nevoie de pace si liniste si de o atmosfera frumoasa in care sa te relaxezi alaturi de partener diseara. Va fi o seara placuta. Daca esti singur, este momentul sa fii mai proactiv. Pune-te in exterior mai mult si mai la vedere pentru ca persoana care e menita pentru tine sa poata face o miscare.

