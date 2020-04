Horoscop 12 aprilie. Taurii trebuie să își păstreze calmul, Scorpionii dau peste coincidențe fericite

Horoscop 12 aprilie. Stam in starea de confuzie de la inceput de februarie de cand Mercur a intrat in Pesti si retrogradul sau nu ne-a ajutat prea mult. Acest parteneriat dinamic dintre Mercur si Berbec semnaleaza o perioada in care cu totii simtim o mai mare nevoie sa gandim si sa vorbim NOU, DIFERIT si CURAJOS. De ce ? Pentru ca vrem ceva nou, ne-am saturat sa tot rulam aceleasi veci ganduri si vorbe. Berbecul inseamna prin excelenta noul, obtinut chiar impulsiv.

Nu ar trebui sa ne mire daca de acum comunicarea va deveni mult mai puternica si directa, pentru ca Berbecul cel curajos este cunoscut pentru modul sau de exprimare pur, direct si plin de entuziasm.

Horoscop 12 aprilie BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti determinat sa schimbi anumite situatii stresante care te incarca si parca te trag in jos si asta iti da adrenanila si zvacul necesar pentru a rezolva si a avansa spre ceea ce vrei. Vei reusi sa bifezi ce ai in minte si sa tai de pe lista, bravo tie, iar asta iti va creste starea de spirit. Energiile astrale te incurajeaza sa gandesti diferit pe subiectele stresante ca sa poti gasi rapid solutii diferite. Ce poti schimba in gandirea ta ca totul in jur sa se schimbe?

Horoscop 12 aprilie TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar ai nevoie sa iti gestionezi treburile in ordine zilele acestea pentru ca se pare ca esti cam coplesit si este ca si cum te-ai putea ineca si intr-o cana cu apa. Ramai calm si cu mintea racorita si vei gasi tu o solutie referitoare la orice probleme pe care le ai in minte. Si mai presus de asta, situatia stresanta iti ofera o oportunitate sa testezi cine iti este cu adevarat de partea ta, cine iti tine spatele si in cine sa investesti timpul si energia.

Horoscop 12 aprilie GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent si alert azi pentru ca pot aparea tot felul de obstacole de la oameni la care nu te-ai fi asteptat nici intr-un milion de azi ca ti-ar sta in cale si cauza neplaceri. Cu toate acestea, oamenii sunt cum sunt si tu stii prea bine ca nu e nimeni perfect. Tu stii sa depasesti provocarile si sa te extragi din stres, gratie puterii mentale mari de gestionare a energiilor conflictuale. Reusind asa, succesul are gust si mai dulce. Ramai organizat si tine capul cat mai plecat in smerenie si pe treaba.

