HOROSCOP 12 AUGUST. Taurii duc luptă pentru putere, Scorpionii se simt neînțeleși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 12 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 12 AUGUST 2019; incepem o saptamana cu o energie puternica si pe alocuri tensionata. Uranus, planeta rebela si imprevizibila, isi incepe tranzitul retrograd pana in ianuarie 2020 in Taur, primul retrograd in Taur din ultimii 80 ani. Luna este plina in Varsator si ne aduce o zi plina de neconventional si surprize, iar Marte planeta actiunii si energiei va intra in Fecioara, dand startul perioadei in care energia Fecioarei va domina pe toata lumea pentru ca vor mai fi planete aici !

HOROSCOP 12 AUGUST. Uranus este aducatorul haosului, insa un tip de haos foarte special si eliberator. Azi este ziua in care marele Jupiter este deja in miscare directa dupa 4 luni de retrograd si in care Uranus incepe miscarea inversa in retrograd. Cand doua planete asa de mari isi schimba directiile, noi simtim cu siguranta. Daca ai o stare mai confuza, asteapta sa treaca, in mare parte de datoreaza acestui aspect special de pe cer.

HOROSCOP 12 AUGUST. Uranus in Taur retrograd poate aduce schimbari pozitive din senin. Este o zi a neasteptatului si ai de tinut urechile bine ciulite inclusiv la sunetul naturii. Uranus e instalat pana in 2026 in Taur din aceasta primavara iar linistea pe care retrogradul sau o va asterne ne da timp sa digeram felul in care viata si asteptarile s-au schimbat din martie pana acum si ce avem de facut in continuare. Luna e azi in Capricorn ceea ce inseamna treaba si seriozitate. Este luni pana la urma.

HOROSCOP 12 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cineva sau ceva te poate intimida si face sa vrei sa te retragi. Dar persoana sau situatia sunt exact de ce ai nevoie acum ca sa faci ceea ce ai de facut. Oportunitatile sunt aici pentru tine chiar daca poate se prezinta deghizate. Dupa ce vei avea acces la ele iti vei da seama ca este asa. Ai incredere ca esti pregatit pentru urmatorul pas al calatoriei tale si orice ar aparea azi spune in gand multumesc si mergi mai departe.

HOROSCOP 12 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pot fi lupte de putere care clocotesc dincolo de suprafata si ele devin evidente in anumite interactiuni ale zilei tale. Prima reactie ar putea fi sa te superi si sa iti faci punctul de vedere sa fie si mai rigid. Este important acum sa fii mai relaxat si sa stai linistit pe spate privind totul cu detasare. Accepta faptul ca alti oameni au perspective diferite asupra unei situatii. Lucreaza cu ei in loc sa fii impotriva lor. Si indeparteaza-te daca unii sunt total nerezonabili.

HOROSCOP 12 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi poti alerga intr-o mie de directii diferite si chiar este o zi buna sa rezolvi tot felul de treburi ce trebuie facute. Poti jongla cu mai multe o data, deci continua ritmul acesta cu incredere. Asigura-te ca faci lucrurile temeinic si serios fara sa treci prin ele superficial. Altii vor observa ce treaba faci, asta daca te intereseaza sa observe cineva. Insa fa ceva de care sa fii mandru ca ai pus tu mana.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.