HOROSCOP 12 decembrie. Semnificația spirituală a portalului 12.12

Portalul 12.12 numerologie

12.12 este un portal care deschide starea de constienta. 12.12 are o vibratie puternica, ce ne impinge sa evoluam. Aceasta data este o combinatie intre puternica cifra 1, numarul independentei si al individualitatii, si cifra 2, care poarta energia dorintei de parteneriat, conectare si unitate. In timp ce 1 aduce intelegerea spiritului sinelui si a independentei, numarul 2 se concentraza pe nevoia de a fi inconjurat de alte persoane. In timp ce 12.12 semnifica armonizarea energiilor yin si yang, masculine si feminine.

In numerologie, 12.12 ofera energia schimbarii, mai ales in relatii. Chiar si cei mai incapatanati intra sub puternica influenta a acestor energii transformationale puternice.

Acest portal deschide calea spre trezirea spirituala de care are nevoie sufletul nostru. Ne ajuta sa ne pregatim pentru anul care vine si sa il lasam in urma pe cel care acum se termina. De asemenea, conexiunea cu energia divina este mult mai puternica in aceste momente.

Sincronicitati

Intamplator sau nu, aceasta Luna plina are lor pe 12.12, atingand maximumul la ora 12:12 a.m. EDT. Pentru unii ar putea fi o simpla coincidenta. Dar aceasta sincronicitate are o insemnatate aparte. Repetitia 12.12 este un semn ca lucrurile bune sunt pe cale sa se petreaca. Numarul 12 simbolizeaza ca poti avea incredere, dar trebuie sa fii atent la propriile ganduri pentru ca sunt foarte puternice. Aceasta repetitie este un mesaj ca lucrurile pe care le gandim se manifesta in realitate. Trebuie sa ramai concentrat pe ceea ce vrei.

Dragoste si acceptare

Fie ca este vorba despre relatia de cuplu, relatia cu colegii, cu prietenii, cu subalternii, cu sefii sau cu partenerii de afaceri, combinatia 12.12 aduce un nou inceput. Un alt focus.

Portalul 12.12 nu ne incurajeaza doar sa fim mai dinamici si sa ne acceptam pe noi insine, ci si pe ceilalti. 12.12 ne reaminteste importanta unor relatii sanatoase, dar si importanta acceptarii si sprijinirii celorlalti.

12.12 combina atat independenta ai individualitatea, cat si colectivitatea. Avem nevoie unii de altii pentru a ne transforma, pentru a ne dezvolta, pentru a ne descoperi. Avem nevoie unii de altii pentru a stabili granite sanatoase, in timp ce crestem si ne extindem orizonturile. Daca pornesti acum pe un drum, nimic nu te poate opri. Ramai realist, concentrat, deschis la alte optiuni. Nu lasa alte ganduri sa te dea inapoi.

