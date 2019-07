HOROSCOP 12 IULIE. Săgetătorii sunt plini de energie, Racii trebuie să se gândească la priorități

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 12 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 12 IULIE 2019. Luna aluneca agale din intensul Scorpion spre veselul si norocosul Sagetator. Prilej sa iti odihnesti putin oasele si sa te pui pe pilot automat. Trigonul Mercur retrograd – Luna mai are o surpriza pentru tine.

HOROSCOP 12 IULIE. Mercur retrograd aduce adevaruri eliberatoare! Cum spuneam, Luna iese din Scorpion si se pregateste sa intre in Sagetator. Esti pregatit de aventura? De ce vrei sa scapi azi? Profita de aceste momente de dinainte de eclipsa de Luna de peste patru zile si scapa de tot ce te tine pe loc. Iesi mai mult in natura, spune ce ai pe suflet, asa cum ii place Sagetatorului.

HOROSCOP 12 IULIE. In plus, Luna in Sagetator face trigon cu Marte retrograd in Leu. Adevaruri eliberatoare ies la iveala. Acum ca te simti mai usurat, vrei mai multa aventura. Distreaza-te si vindeca-ti ranile!

HOROSCOP 12 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Increderea de sine si determinarea sunt cuvintele care te pot descrie cel mai bine in aceasta zi. Ia-ti soarta in propriile maini si decide ce vrei sa obtii. De asemenea, dai dovada de excelente abilitati de comunicare asa ca toata lumea roieste in jurul tau. In curand vei descoperi noi surse de finantare asa ca viata este frumoasa.

HOROSCOP 12 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi partea ta rebela a preluat controlul asa ca vrei face schimbarile pe care le amani de multa vreme. Acum este momentul sa iesi din starea de inactiune care te-a tinut pe loc. Simti cum energia iti circula prin vene. Incearca, totusi, sa fii responsabil pentru ca lucrurile se indreapta in directia dorita.

HOROSCOP 12 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai lasat prea multe usi deschise in trecut, iar acest lucru nu-ti este de niciun folos. Ti-ar fi mai bine daca le-ai inchide odata pentru totdeauna. Sub niciun motiv nu te lasa dus de val sa actionezi intr-o maniera iresponsabila. Tine-ti nervii sub control si vei ajunge in top.

