HOROSCOP 12 IUNIE. Gemenii au o zi favorabilă pentru a fi în societate, Berbecii sunt intuitivi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 12 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 12 IUNIE 2019; Luna in Balanta de astazi este pusa pe diplomatie in toate sectoarele vietii noastre. Nu ii place discordia si deci nici noua. Insa se prea poate sa intalnim situatii de viata in care folosirea diplomatiei ar fi ca si cum vrem sa batem un cui cu o pana. Nu ne ajuta desi o dorim. Acest lucru se intampla pentru ca Luna in Balanta nu este singura “de capul ei” cum s-ar spune, in Univers, ci face aspecte astrale semnificative cu Marte, planeta actiunii, ce are o energie mai agresiva, cu Saturn, planeta karmei si responsabilitatii, ce are o energie mai serioasa si aspra, cu Pluto, planeta renasterii si cu Nodurile Lunare. In functie de situatie, daca nu te ajuta diplomatia si armonia, ia in calcul si abordari mai serioase pentru ca vei fi sustinut de Marte si Saturn.

HOROSCOP 12 IUNIE. Din fericire, Luna are si alte ajutoare de nadejde azi : Jupiter in Sagetator si Soarele in Gemeni se armonizeaza cu Luna si ne aduce noroc si oportunitati, sperante si oamenii potriviti in cale. Ai acum ocazia sa inlaturi tot felul de blocaje. Foloseste reteaua de suport pe care o stii. vorbeste ce ai de vorbit. Cu toate panzele sus si tot inainte !

Zilele acestea avem pe Cer fenomenul de Jupiter plin, da, este ca o Luna plina doar ca mult mai intens ca si luminozitate, pentru ca si Jupiter este cea mai mare planeta a sistemului solar si este luminat de Soare fiind in opozitie cu el (aspect ce apare o data la 13 luni). Cu telescopul sau un binoclu bun, desi unii reusesc si cu ochiul liber, daca e cer senin putem vedea 4 sateliti ai lui Jupiter (care in felul sau este ca un Soare pentru satelitii sai numerosi). Acest aspect are influenta si asupra zodiilor.

HOROSCOP 12 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te-ai gandit in ultima vreme la o cunostinta ce traieste departe de tine si despre care nu ai mai auzit demult ? Daca da, azi e o zi potrivita sa iei contact cu ea, prin mail, telefon sau orice forma doresti. Intuitia ta este foarte ridicata acum deci probabil ca te-ai legat telepatic de aceasta persoana pentru ca si ea se gandeste la tine. Nu fii, asadar, surprins daca se intampla asemenea “coincidente” sa reluati legatura macar si doar pentru o scurta discutie.

HOROSCOP 12 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un nou prieten poate veni in calea ta azi, poate o femeie. Aceasta persoana este foarte plina de imaginatie si artistica dar poate fi si foarte psihica, stapanind tarotul, astrologia sau orice alta forma de divinatie. Ii poate fi usor sa te citeasca, deci daca ai secrete asigura-te ca iti mentii o lumina alba stralucitoare in jurul tau ca sa te protejezi. Bucura-te de noua prietenie si fii curios ce iti aduce.

HOROSCOP 12 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi favorabila sa participi la un eveniment social si sa te vezi cu oameni foarte interesanti care pot fi creativi ce folosesc tehnologia moderna. Poate fi vorba si de oameni ce sunt preocupati de astrologie, tarot, numerologie sau alte asemenea discipline. Poti invata multe de la aceste persoane, deci implica-te in oricat de multe conversatii poti si neaparat distreaza-te !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.