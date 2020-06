Horoscop 12 iunie. Leii se simt iritați, Vărsătorii se simt veseli astăzi

Este vineri seara, oamenii incep sa se dezmorteasca dupa perioada de carantina. Romantismul pluteste in aer. Te simti inspirat sa iesi din rutina de pana acum. Simti nevoia sa canti, sa pictezi, sa creezi ceva? Lasa-te purtat pe aripile iubirii!

Marte in Pesti face conjunctie cu Neptun si vrei ceva rafinat, inaltator, ceva care sa-ti dea mai multa energie. Luna se conecteaza si cu Venus, Uranus si Chiron, aducand o sincronizare perfecta. Urmeaza o poveste plina de romantism! Bucura-te de ea!

Horoscop 12 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ciuda presiunii si stresului pe care iti poti experimenta in special la locul de munca azi, te poti astepta sa excelezi in orice activitate pe care pui mana si sufletul azi. pe planul vietii domestice, sustinerea pe care membrii familiei ti-o ofera si manifesta se va dovedi ca o nestemata pentru tine. Simte-te iubit pentru ca asa si esti !

Horoscop 12 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti vei transforma ideile abstracte in strategii practice si palpabile azi, si toate merita tot creditul din lume. Vei aprecia si intelege viata ceva mai mult, urmare a unor intamplari traite de tine sau de altii apropiati. Ceva ce iti recomanda mama ta in copilarie sa faci ca sa fii fericit iti va reveni in amintire si chiar vei face acea actiune.

Horoscop 12 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tot incerci sa schimbi lucrurile in mai bine si te tot straduiesti, poate fara a avea incantare. Poate iti e greu sa crezi, dar de fapt esti destul de aproape sa iti atingi scopurile. Deci nu ceda si nu lasa eforturile sa se risipeasca in van. Exista niste treburi neterminate pe care e nevoie sa le gestionezi si asta te cam indispune. Fa ceva ce nu ai avut curaj in trecut sa faci. Nu e niciodata prea tarziu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.