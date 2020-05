Horoscop 12 mai. Racii câștigă bani în plus, Leii sunt stimulați intelectual

Azi, Mercur este in trigon cu Saturn care de ieri este retrograd, iar Marte planeta actiunii si energiei, este in trigon cu Nodul Nord proaspat mutat in Gemeni pentru 18 luni, apoi va intra in zodia Pesti. Sunt vesti mari, miscari importante ce aduc actiuni majore, decizii si vesti.

Mercur si Saturn au astazi, prin trigonul format, un singur scop : sa ne dea ghidari clare, sa comunicam mesaje (Mercur) de responsabilitate (Saturn), despre reguli si reglementari care sa functioneze cel mai bine pentru noi. Avem ocazia sa ne definim niste parametri sau sa ii acceptam pe cei definiti de altii.

Horoscop 12 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Creativitatea ta este in floare si poti participa cu idei bune in activitatea unui grup. Orice faci va fi stimulant de ambele parti, chiar daca stati fiecare in spatele unui ecran si sunteti in parti opuse de oras sau glob. Canalizeaza-ti intreaga energie si entuziasm in aceasta directie. Poate fi forma cea mai apropiata de parterneriat pe care o poti avea acum intr-o lume asa de distantata social. Savureaza senzatia iar recompensele vor veni si ele la un moment dat.

Horoscop 12 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti planifica linistit sa gazduiesti o intalnire sociala la tine in casa, curte, balcon prin zoom sau orice alta aplicatie intrucat astrele favorizeaza aceasta socializare virtuala. Important este sa nu simti dezamagire pentru ca exista aceasta izolare personala. Intr-una din zilele ce vor veni stii bine ca vom putea cu totii sa impartasim imbratisari si mese delicioase in companii minunate.

Horoscop 12 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi ai putea petrece timp socializand placut si efervesent cu prieteni sau vecini atat cat se poate, esti in acea stare buna pentru asa ceva. Si unele cumparaturi de munca pot fi necesare, dar fii prudent cu bugetul. La un moment dat, si comunicarea telefonica cu cineva de care nu mai stiai demult este posibila. Multe conexiuni sunt in carti, bucura-te de ele daca ai ocazia sa le traiesti.

