HOROSCOP 12 MARTIE. Taurii sunt plini de dorință, Racii sunt foarte ocupați

HOROSCOP 12 MARTIE. Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion in plimbarea sa in juru Terrei, iar schimbarea energiei sale inseamna ca suntem dispusi sa abordam o problema mergand pana la radacina sa. Nu ne mai convin solutiile superficiale. Ne-am saturat sa negociem si sa fim amabili daca asta nu duce la nimic bun. Indiferent de pret, este timpul sa facem ce e de facut, despre asta este Luna in Scorpion – de a ramane de neclintit in fata crizelor, oricat ar fi ele de mici, medii sau mari.

HOROSCOP 12 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este posibil sa te cuprinda o stare de haos si lipsa de organizare. Gandurile tind sa iti fuga in mai multe directii. Rezultatul este acela ca nu vei putea sa finalizezi niciun proiect. Ai nevoie de focus daa chiar ai ceva vital de terminat. Fa exercitii mentale pentru asta si nu asculta sfaturile contradictorii ale nimanui care te pot confuza mai rau.

HOROSCOP 12 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi vei fi plin de dorinta de a face ceva deosebit si de a-i impresiona pe altii. Vei fi in stare sa faci actiuni puternice si hotarate iar simtul tau cu privire la momentele potrivite va fi impecabil. Esti in stare sa rezolvi obligatii vechi si chiar sa ii ajuti si pe altii cu gandirea ta rapida si eficienta.

HOROSCOP 12 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Timpul pare ca se taraste pentru tine acum, dar fii cu rabdare si abtine-te sa iti manifesti felul de a fi anxios. Este foarte posibil sa fie nevoie sa mai amani unele proiecte personale ca sa te poti angaja mai bine intr-o relatie. Este timpul sa eviti conflictele si neintelegerile cu orice fel de partener. Nu te ingrijora totusi pentru ca vei fi in stare sa te ocupi de toate aspectele, gratie unei bune organizari a programului tau la care tu te pricepi asa de bine.

