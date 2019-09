HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. Berbecii sunt încărcați emoțional, Fecioarele sunt pline de energie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 12 SEPTEMBRIE 2019; astazi are loc o cuadratura intre Marte in Fecioara si Jupiter in Sagetator iar noi putem deveni, asa brusc, foarte plini de propria persoana ! “Sunt mai mare, mai destept, mai puternic” – poti gandi azi iar lista calitatilor personale poate sa nu se opreasca aici.

HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. Pe cine vrei, de fapt, sa impresionezi ? Nu incerca prea tare pentru ca nu convingi pe nimeni intr-o zi de nimic. Insa acesta este efectul acestei combinatii a energiei lui Marte cel razboinic, impulsiv, energic si Jupiter cel optimist : prea mult. Exista un prea mult din ceva, prea multa agresiune, prea mult antagonism, prea multa bravada. Mai putin este mai bine uneori dar cu siguranta nu e tema zilei de azi.

Chiar si daca esti atent si foarte prudent, sunt destule sanse sa apara ceva sau sa te provoace cineva si sa simti nevoia sa iti demonstrezi puterea.

HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. Luna trece din Varsator in Pesti unde va fi plina in acest weekend iar atmosfera sa mai atenueaza din acest prea plin energetic adus de Marte. Totusi, ziua de azi are si beneficiile ei. Jupiter este planeta sperantei si a credintei in mai bine, la urma urmei. Iar aceasta cuadratura cu Marte este, poate, ceea ce tu, un suflet mai timid, ai nevoie ca sa iesi din carapacea ta. Asuma-ti si afirma in ceea ce crezi ! E o zi perfecta pentru asa ceva !

HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Gandurile iti sunt incarcate emotional mai mult astazi dar poti descoperi ca iti este in avantaj. Tu ai multa cunoastere si este la dispozitia ta si nu te temi sa o folosesti din plin azi, chiar daca inseamna sa mai oferi si cate un spectacol dramatic, doar de dragul distractiei. Aerul tau dramatic te poate duce departe intr-o zi ca asta. Nu ezita sa obtii ce vrei de la aceasta energie, cu conditia sa nu vatamezi pe nimeni cu nimic.

HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. (21 aprilie – 21 mai)

Ritmul foarte intens energetic al zilei este exact ce ai nevoie ca sa iti startezi creierul si sa mergi in directia potrivita. Controleaza focul din interiorul tau si mentine-l pornit dar ponderat toata ziua. Vei vedea ca poti gandi mult mai rational despre emotiile tale. Inima si mintea conlucreaza armonios impreuna azi.

HOROSCOP 12 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In timp ce tu esti intr-o cruciada pentru pace si diplomatie, poti vedea azi ca alti oameni sunt intr-o cruciada pentru razboi. Fa tot ce poti in timp ce te afli sub diverse tendinte si influenta. Cuvintele unor oameni sunt incarcate de conflict, al altora sunt incarcate cu o pasiune imposibil de ignorat. Fa-ti drum printre toate aceste opozitii, mentinand o dispozitie serena si calma.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.