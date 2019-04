HOROSCOP 13 APRILIE. Gemenii trebuie să-și asume riscul, Berbecii trebuie să își verifice stările emoționale

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 13 APRILIE. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 13 APRILIE 2019; este o in care trebuie sa fim puternici si curajosi si sa actionam ca lideri ai propriei vieti ! Azi are loc o conjunctura astrala mai speciala, Soarele este in cuadratura cu Pluto in Capricorn, Pluto este mica planeta a renasterii, mortii, finalurilor, inceputilor. Inca de ieri au putut aparea unele situatii mai speciali pentru unii oameni. Unii se pot simti ca si cum sunt paranoici, ca si cum sunt pusi cu spatele la zid si tot ce au de facut este sa fie cu picioarele bine infipte in pamant si sa se asume cu demnitate. Cu acest aliniament astral, este ca o miscare a destinului in actiune. Putem fi puternici, putem fi cea mai buna versiune a noastra. Indiferent in ce situatie esti, astrele iti transmit ca ea este ca o bila fierbinte pe care trebuie sa o rezolvi, nu sa o tii cu tine ca si cum nu are nimic. O bila fierbinte te va arde daca nu o stingi. Si poti sa o stingi si sa ai din nou liniste sufleteasca.

HOROSCOP 13 APRILIE. Luna azi intra in Leu iar Leul accepta orice insa nu accepta jumatati de masura. Luna in Leu ne da incredere sa mergem mai departe. Ne da energia sa gasim o solutie neasteptata si functionala care e buna pentru toti cei implicati, acolo unde este nevoie.



HOROSCOP 13 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Timpul este, in sfarsit, de partea ta azi. Dupa o perioada mai lunga in care poate nu ai avut control asupra calendarului tau, acum esti din nou stapan pe timpul tau. Daca tot este asa, primul lucru pe care merita sa il faci este sa iti planifici putin timp singur. Ai nevoie sa iti reincarci bateriile, sa iti verifici starile si emotiile, sa nu traiesti pe pilot automat fara sa fii constient de ce simti si gandesti, sa te focusezi din nou pe sanatatea ta. Urmeaza doua zile libere – de ce sa nu le umpli cu o scurta iesire, o zi la spa sau petrecuta cu o carte buna intr-un loc unde te simti foarte bine ?

HOROSCOP 13 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti pe cale sa intri intr-o fereastra de timp lipsita de griji, in care cuvintele de ordine sunt starea de bine si veselia. Lumea ti se poate parea brusc ca un parc de distractii, cu peisaje care te stimuleaza si calatorii pline de viata la fiecare pas. Este o zi excelenta sa incepi sa iti explorezi acel nou hobby, acel interes sau oportunitate de cariera la care te gandeai. Mintea iti este deschisa la noi idei si la noi moduri de a face lucrurile. Esti pregatit sa inveti smecherii noi pentru un viitor mai bun !

HOROSCOP 13 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cu siguranta tu stii cum sa creezi un timp bun pentru toti cei din preajma ta, dar azi meriti sa iei o pauza de la datoriile tale de pe pilot automat. Da-ti obligatiile altora, rearanjeaza-ti planurile sociale care le poate face diferit de tine. Asuma-ti riscul ca si altii stiu ce au de facut. Foloseste aceasta oportunitate pentru a crea un timp nou si liber in care sa explorezi ceva nou si sa incerci ceva ce nu ai fi incercat in alte conditii. Reinventeaza-te un pic !

