HOROSCOP 13 AUGUST. Berbecii trebuie să fie copilăroși, Vărsătorii știu ce vreau și acționează ca atare

HOROSCOP 13 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 13 AUGUST 2019; dupa ziua intensa de ieri in care Uranus, cea mai rebela, imprevizibila si socanta planeta, a intrat in stationare retrograda pana in ianuarie 2020, o data cu prima zi cu Jupiter iesit din retrograd, azi ne tragem sufletul si stam mai linistiti sub obladuirea Lunii in Capricorn.

HOROSCOP 13 AUGUST. Sa o luam mai usurel mai ales ca joi avem Luna plina in Varsator si deja simtim cum se construieste energia pentru acest eveniment. Capricornul adora sa se urce pe cele mai mari inaltimi si acolo apartinem si noi azi, undeva unde sa ne simtim in varf de lume, mandri, realizand ceva care ne da satisfactie. Ramai la altitudine ridicata toata ziua cu mintea ta, dar nu privi de sus oamenii.

HOROSCOP 13 AUGUST. Capricornul este o zodie serioasa deci gandeste-te si tu care este cel mai serios subiect pentru tine acum care te preocupa si te face sa te simti prea serios. Poate ca nu sunt multe pe care le poti face ca sa schimbi unele fapte deci renunta sa crezi ca depind doar de tine circumstantele si mai bine stai in stare de contemplare tacuta si fa progres la ceea ce este deja in miscare, nederanjat.

HOROSCOP 13 AUGUST. Diseara, Luna intra in vizionarul Varsator deci vei fi pregatit sa ai o noua abordare de viitor la indemana mintii. Orice ai avea acum in minte, Varsatorul te ajuta sa iti amintesti ca viata se traieste alaturi de oameni, deci implica-ti prietenii, familia alaturi de tine. Varsatorul este despre a construi o comunitate de oameni care gandesc la fel ca tine. Si aici va fi Luna plina de joi. Plus ca Varsatorul este coordonat de Uranus proaspat retrograd de ieri. Sunt, deci, zile speciale.

HOROSCOP 13 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lasa copilul din tine sa iasa putin la joaca azi, Berbecule. Reintoarce-te la starea primara de inocenta cu care ai inceput aceasta viata. Unele din cele mai importante lectii ale vietii sunt cele pe care le-ai invatat cand erai copil si iti folosesc si azi. Revino la acea stare a mintii si imbratiseaza simplitatea vietii asa cum o experimentai si atunci. Viata este complicata pentru ca o facem sa fie asa. Reaminteste-ti cum era sa traiesti fara griji si retraieste asa din nou. Macar azi!

HOROSCOP 13 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incearca sa nu fii ca o scandura blocata in noroi azi, Taurule. Alti oameni nu ai nici timp si nici chef sa dedice timp ca sa te scoata de unde singur alegi sa intri. Ia initiativa. Daca vrei sa te simti bine, creaza-ti starea de bine din orice te bucura. Daca esti in situatii care nu iti plac, iesi din ele, nu te lamenta asteptand salvatori. Cea mai importanta parte din rezolvarea ecuatiei este atitudinea ta. Alti oameni pot simti natura ta geloasa, deci nu incerca sa pacalesti pe nimeni. Lasa pe fiecare sa isi traiasca viata iar tu concentreaza-te pe a ta.

HOROSCOP 13 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii un pic mai egoist azi, Geamanule. Fii sincer si direct cu privire la ceea ce vrei. Nu are niciun sens sa te ascunzi dupa tufisuri doar pentru ca doresti sa menajezi pe cineva si sa nu ii ranesti sentimentele. Faci tuturor un mare favor punand totul clar pe masa discutiei. Abtine-te sa joci jocuri mentale ca sa vezi cat de mult poti rasuci mintile altora pentru ca asemenea actiuni pot veni mai tarziu sa iti plateasca o moneda inapoi.

