HOROSCOP 13 DECEMBRIE. Gemenii devin populari, Balanțele se simt rănite de critici

HOROSCOP 13 DECEMBRIE. Chiron intra in miscare directa in Berbec, aducand cu sine un val de vindecare. Marte, Neptun, Venus si Pluto ti-au pregatit o zi cu surprize placute. Venus in Capricorn face conjunctie cu Pluto in Capricorn, aducand transformari de tot felul. E timpul sa mergi inainte. Marte face trigon cu Neptun, iar Luna se indreapta spre Rac, aducand inspiratie, creativitate si romantism.



HOROSCOP 13 DECEMBRIE. Venus si Pluto fac conjunctie azi, transformand superstitioasa zi de vineri 13, intr-una de neuitat. Este o zi de totul sau nimic, nu e cale de mijloc. Venus in Capricorn aduce schimbarea statutului social. Ai nevoie de noi aliante. Pe cine vrei alaturi si de cine vrei sa fugi?

HOROSCOP 13 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu te prea poti lauda cu faptul ca ai fi o persoana teribil de aplecata pe ideea de a face bani. Planificarea finantelor pentru viitor nu este tocmai cea mai placuta activitate pentru tine. Tu iei fiecare zi asa cum vine. Cu toate acestea, sunt mari sanse ca azi sa ai o viziune si abordare mai serioasa asupra vietii. Vei realiza importanta unei planificari chibzuite a banilor, desigur spre avantajul tau.

HOROSCOP 13 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi vei dori sa iti extinzi orizontul de stiinta intelectuala. Esti in plina competitie cu altii profesional si doresti sa iesi triumfator. Necazurile nu au cum sa te indispuna pentru ca tu le transformi rapid in avantaj. Esti inteligent, talentat si ai tot ce iti trebuie ca sa zbori sus. Crede doar in forta aripilor tale.

HOROSCOP 13 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca nu devii cel mai popular om din lume, dar natura ta romantica de azi iti va castiga o reputatie, la care se adauga efectul hipnotic asupra partenerului. Pe de alta parte, poti avea probleme cu rivali din domeniul muncii sau te poate supara ceva cu sanatatea, dar mintea ta este mereu in garda, dandu-ti un pas in fata oponentilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.