Horoscop 13 iunie. Berbecii își fac planuri de viitor, Racii au responsabilități domestice

Esti gata sa sari intr-o rulota si sa pleci intr-o aventura fierbinte cu persoana iubita. Luna a ajuns la al doilea patrar, este in zodia Pesti si incepi sa vezi totul dintr-o alta perspectiva. Spre seara, insa, se muta in Berbec, unde face cuadratura cu Saturn si nu te va lasa prea mult sa stai pe ganduri. Treci direct la actiune!

Pana la Luna! E vremea sa intinzi covorul cel mare, sa dai drumul la boxe la maximum si sa iti faci ringul de dans pe care sa-ti arati cele mai tari miscari. DA petrecerea pe care o visezi! O meriti din plin! Simte-te ca si cand ai merge pana la Luna si inapoi.

Luna, Neptun si Marte sunt in Pesti, zodie cu simt creator si spirit vindecator. Indiferent ce se petrece in viata ta, ai dreptul sa te simti extraordinar. Iar Marte in Pesti iti ofera acea magie! Luna atinge al doilea patrar si se indreapta spre Berbec si intelegi ca nu trebuie sa faci decat acele lucruri care iti produc bucurie. Nu merita sa iti pierzi energia in alte scopuri.

Horoscop 13 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca intentionezi sa te casatoresti, astazi este o zi tocmai buna sa cumperi inelul sau orice altceva pentru a face un pas in acea directie. Una peste alta, aceasta zi este una destinata activitatilor ce au legatura cu relatia ta de iubire, iar pana la finele zilei, ar trebui sa fii in al noualea cer. Nu irosi starea astrala dedicata relatiei cu activitati sau ganduri ce nu au nicio legatura cu ea.

Horoscop 13 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti predispus sa intri in tot felul de conflicte sau contraziceri inutile azi. evita orice confruntare deschisa. Si disputele legale te pot deranja azi. Incearca sa faci o relaxare, o meditatie, asculta o muzica linistitoare in casti, fa orice poti pentru a te destresa. Mai bine amani orice activitate importanta a zilei decat sa te prezinti in ea cu nervi.

Horoscop 13 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care sa iti reversi atentia si iubirea asupra locuintei tale. Aceasta poate beneficia de un cadou din partea ta – un nou covor, o perdea frumoasa sau chiar o noua bucatarie. Oricum, orice poti face frumos pentru spatiul tau, fa. Acest tip de activitati iti vor umple nu doar ziua ci mai ales sufletul. O casa de care iti este drag este tocmai buna pentru a gazdui rude, prieteni, colegi, cunostinte.

