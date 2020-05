Horoscop 13 mai. Vărsătorii își fac planuri, Berbecii sunt energici

Cum vom sta cu cheltuitul, cu schimburile financiare? Este momentul sa ne retragem pasii din directia de inainte, sa stam un pic pe loc si sa fim dispusi sa privim in urma. Avem de revenit undeva unde lucrurile au ramas neclare, unde am luat decizii ce nu au dus la evolutii bune. este o buna ocazie de a o lua de la capat.

In general, Venus retrograd ofera perioade mai dificile insa aceste ultime saptamani au fost asa de neobisnuite cu suprimarea contactului uman incat Venus retrograd chiar va permite sa refacem ce am pierdut cat a fost in miscare directa, chiar sa avem parte de iubirea dupa care am tanjit. Venus este in Gemeni, deci dragostea necesita o abordare mai usoara, sa gasim moduri inteligente pentru a ne conecta. Dar ne va face bine sa revizitam locuri, oameni, situatii pe care le iubim.

Pana la final de iunie cat dureaza acest tranzit, este tot timpul.

Tot azi, Marte planeta actiunii, energiei dar si a impulsului sexual intra in romanticul Pesti si, desi aparent cele doua energii nu sunt prea compatibile pentru stilul smuls al lui Marte, ni se va oferi acel gust pentru magie si aventura si energia de a-l pune in actiuni concrete. Daca nu stii cum sa iti manifesti dragostea, foloseste-ti imaginatia cu gesturi romantice. Nu exista limite cand vine vorba de inspiratii creative care sa ne motiveze cand Marte e in Pesti si va fi pentru sase saptamani.

Horoscop 13 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Partile masculin si feminin din personalitatea ta ar trebui sa lucreze bine impreuna astazi. Cheia este sa mentii energia in miscare. Incearca sa nu stagnezi la cate un aspect ce te preocupa. Foloseste-ti cuvintele si abilitatile de a-ti pasa ca sa linistesti ingrijorarile cuiva. Directioneaza-ti activ energia in afara ta cu sensibilitatea si delicatetea pe care le ai in tine. Puterea ta interioara este una din cele mai valoroase resurse ale tale.

Horoscop 13 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti sa tintesti pana la stele astazi si tine-ti mintea si inima deschise la toate posibilitatile care pot veni cand ai credinta in tine si in munca pe care o faci. Maiestrirea unei abilitati vine cand ai curajul sa te duci intotdeauna la nivelul urmator. Gandeste-te la diverse zone din viata care necesita mai mult decat incredere la acest moment. Implementeaza aceasta atitudine curajoasa.

Horoscop 13 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca iei un autostopist de pe marginea drumului poate parea la inceput cam riscant, dar se poate dovedi o experienta ce te poate imbogati. Nu te increde in mitul “strain periculos” in care este mereu frica de ceva sau de cineva necunoscut. Asuma-ti riscul necunoscutului azi si nu lasa fricile sa te faca sa ratezi experiente minunate de viata.

