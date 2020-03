HOROSCOP 13 MARTIE. Gemenii trebuie să fie practici, Capricornii sunt lipsiți de energie

HOROSCOP 13 MARTIE. Luna deschide multe usi calatorind prin Scorpion si in special la noapte cand va fi in sextil cu Jupiter si in trigon cu Soarele.

HOROSCOP 13 MARTIE. Ai de gand sa iti incerci norocul? Iesi in afara zonei tale de confort ! Da-ti voie sa fii profund, intim, personal intr-o relatie pentru ca Scorpionul este despre adancimi si nu prefera jumatati de masura. Fie esti implicat, fie nu. Si daca crezi ca poti pacali Scorpionul, mai gandeste-te o data. Chiar daca scapi o data, acest mic crustaceu are un radar uluitor si sigur va detecta unde nu esti suficient de profund si autentic.

HOROSCOP 13 MARTIE. Astazi este o zi norocoasa gratie lui Jupiter in Capricorn si Soarelui inca in Pesti. Prinde-ti si tu portia de sansa cosmica pentru ca sigur iti este disponibila !

HOROSCOP 13 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incearca sa te relaxezi si nu lasa nimic sa iti stea in cale azi intre tine si starea ta de bine. Nu opera mari schimbari si nu lasa pe nimeni sa te tulbure. Poate ca vei auzi ceva care te va enerva sau poti pierde respectul fata de cineva. Insa treci peste asta cu detasare. Timpul tau e mai valoros sa fie trait cu planuri concrete de viitor si cu gandirea unor noi strategii pentru implinirea unui vis. Discuta cu cine iti este drag orice te preocupa. Asta te va face sa te simti bine.

HOROSCOP 13 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Planetele sunt de partea ta azi. Asta iti permite sa mergi inainte cu realizarea planurilor tale fara amanari si ezitari. Dedica mai mult timp pentru tine caci te-ai cam neglijat in ultima vreme. Ai avut prea multe pe cap. Cu toate acestea trebuie sa ai grija de sanatate si de lookul tau. Improspateaza-te si gaseste timp pentru odihna. Meriti asa ceva din plin.

HOROSCOP 13 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai nevoie sa fii practic in deciziile pe care le iei azi. Nu te agata de situatii din trecut care nu fac altceva decat sa iti impiedice progresul. Nu pierde timpul si nu lasa ziua sa treaca fara sa faci ceva constructiv din ea. Mergi inainte metodic si cu siguranta iti vei atinge succesul dupa care tanjesti.

