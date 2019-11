HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Scorpionii trebuie să fie onești față de ei înșiși, Vărsătorii trebuie să renunțe la atașament

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 13 NOIEMBRIE 2019; suntem sub influenta benefica a Lunii pline in Taur de ieri care va mai tine cel putin o saptamana. E singura Luna plina in Taur din acest an si e buna pentru ca mereu Luna in Taur este buna. In plus, azi se intampla 3 aspecte astrale benefice ca sa ne sustina: Mercur sextil cu Saturn, Soarele sextil cu Pluto si Mercur trigon cu Neptun.

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Implicarea lui Mercur in doua aspecte puternice, chiar daca el e retrograd acum, inseamna putere pentru noi: cuvintele rostite vor ajunge direct la tinta. Cuvintele ne vor fi pline de inspiratie si de reasigurare ca se poate, ca putem obtine ce vrem cu puterea vorbelor, ca putem construi poduri intre oameni, ca vorbele vindeca, hranesc si duc viata mai departe.

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Tot putere personala primim si de la Soare si Pluto care isi dau mana spre beneficiul nostru.

Este sansa noastra sa le luam inapoi puterea pierduta sau cedata cine stie cand si de ce. Orice te-a facut pana acum sa te simti zadarnicit de puterea ta, te-a ranit, te-a facut sa te simti nesemnificativ, acum ai sansa sa redresezi si sa obtii o felie mult mai mare din ce ti se cuvine.

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Oricum nu stim cu certitudine ce ne aduce viata maine, asa ca mai bine bucura-te de clipa si fa maximum din ea. Nu exista niciun plan ce nu poate fi schimbat asa cum nu exista nici obiective care sa reuseasca fara un plan in spate, dar ar fi intelept sa iti folosesti profunda cunoastere despre aici si acum ca sa fii cat mai prezent si sa lucrezi la ce te inspira mai mult, fara sa mai gandesti asa de mult in exces la viitor. Ce iti doresti cel mai mult poate fi obtinut, chiar daca au mai aparut modificari de directie in care te-ai simtit vitregit de demnitate, putere sau incredere. Rezista.

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ca fapt divers, stiai ca un suedez nu si-a putut mentine jobul pentru ca a mers la peste 300 concerte cu muzica heavy metal intr-un an si s-a ajuns sa se declare ca obsesia lui este o dependenta ce trebuie tratata ca orice alta dependenta ? Ideea de aici este ca exista tot felul de cai care mai de care mai ciudate de a ne urma dorintele si de a ne duce in urmatoarea etapa a vietii, insa tu te-ai simti mai bine daca ti-ai realiza scopurile cu un plan direct si clar. Nu fii prea dur cu tine, totusi, daca nu e asa. Constientizarea slabiciunilor te ajuta sa iti construiesti viata in jurul aspectelor ce au nevoie de libertate, odihna si grija pentru sine.

HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iti recapeti puterea inapoi insa tot ai nevoie de momente in care sa iti tragi sufletul si sa gasesti cea mai buna utilizare a eforturilor tale. Sunt lucruri ce trebuie incheiate si aduse la lumina pentru a fi eliberate. Nu trebuie sa zoresti niciun proiect sau aspiratie. Permite corpului tau ceea ce permiti mintii – libertatea de a se exprima creativ si de a se plimba unde pofteste. Este un timp bun sa inveti o noua abilitate sau informatie.

