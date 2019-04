HOROSCOP 14 APRILIE 2019. Berbecii poartă discuții pline de sevă, Gemenii sunt plini de înțelepciune

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 14 APRILIE 2019; este o zi minunata de weekend cu o energie benefica data de trigonul dintre Soare si Jupiter retrograd in Sagetator. Exista speranta si optimism acum in jur, un sens ca de promisiune si de abundenta la care avem acces de la acest tranzit. Ni se extinde potentialul si se multiplica optiunile, asta dupa ce in ultimele doua zile energiile au fost ceva mai scazute si pentru multi corabiile pareau ca ni se inneaca. Insa acum Soarele si Jupiter ne fortifica viziunea. Este ca un cadou, un timp minunat in care sa facem ceva bun cu ce ne-am imaginat. Avem timp pana pe 11 august sa ne lamurim care este acest bun la care lucram, cat timp Jupiter e retrograd.

HOROSCOP Energia iubirii este si ea benefica : Venus in Pesti ne intareste angajamentul cu dorintele inimii si ne intareste sentimentele pe care le avem active acum – deci atentie ce trairi intretii !



HOROSCOP Luna e in Leu iar Leul nu e deranjat daca ne asumam unele riscuri acum, din contra. Cat timp ai sustinatori, desigur. Cu iubirea si sustinerea potrivita nu exista nimic ce nu poti face. Traieste ziua distrandu-te asa cum iti place tie. Bucura-te de tine. Leul este copilul mare al zodiacului care chiar stie sa se distreze ca nimeni altul, deci da-ti si tu permisiunea, sub coordonarea Lunii in Leu, sa iesi si sa simti viata din plin.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire !

HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



HOROSCOP Conversatiile iti vor fi fara efort azi, pentru ca ai abilitati de comunicare dezvoltate si active pana la stratosfera. Nu este ca toata lumea din jur este fascinanta ci ca apreciezi mai mult elementele de baza ale fiecarui om intr-un mod mai profund. Discutiile marunte sunt dintr-o data plina de seva pentru ca este despre cum proceseaza oamenii informatia. Pune intrebari despre de ce cred oamenii ceea ce cred si vei avea o zi fascinanta.

HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai)



HOROSCOP Astazi ar trebui sa iesi in afara ariei tale de confort ca sa gasesti ceva nou in viata ta. Vorbeste cu oamenii cu care nu ai interactiona in mod uzual si vezi ei ce au de zis. Mergi in locuri in care iti doreai de ceva timp sa ajungi dar ai amanat. Aceasta explorare te va intriga si transforma. Ar putea chiar sa te faca sa te razgandesti despre ceva, trebuie sa fii deschis si la aceasta posibilitate. Un leopard nu isi schimba pielea dar tu nu esti leopard. Tu esti o fiinta inteleapta, curajoasa si adaptabila.

HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie)



