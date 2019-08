HOROSCOP 14 AUGUST. Leii știu ce au de făcut, Scorpionii își fac ordine în minte

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 14 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 14 AUGUST 2019; frumoasa Venus este in conjunctie cu datatorul de viata Soare si ne umple lumea cu dragoste si frumusete. Conjunctia este acel aspect astral pe care il indragim pentru ca presupune ca doua planete sunt foarte aproape una de cealalta si isi unesc energiile si influentele benefice asupra noastra. Cu Venus si Soare azi, ambele fiind in Leul cel generos, relatiile stralucesc si devenim foarte dornici sa ne rasfatam cu in iubire. Te vei simti destul de regal pentru ca cele doua astre isi dau mana azi si vei dori sa fii tratat in aceasta maniera.

Nu te incurci cu meschinarii sau cu lucruri fara semnificatie ampla. Iubirea si banii fac ca lumea sa se invarta si clar doresti sa participi la acest carusel azi.

HOROSCOP 14 AUGUST. Luna va fi plina maine in zodia opusa Leului, in Varsator, o zodie mai rece si cerebrala, deci e un bun prilej sa ne examinam mai detasat si indeaproape subiectele iubirii. Aceasta combinatie dintre energia fierbinte de foc (Soarele si Venus in Leu) si gheata (Luna plina a Varsatorului) este foarte sexy. Leul si Varsatorul se pricep sa creeze impresii foarte mari deci ne pregatim ca si noi sa uluim grupe de oameni si sa furam inimi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 14 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrul pe care nu il vrei cel mai mult poate sa fie exact acel lucru de care ai cea mai mare nevoie in viata, Berbecule. Te afli intr-un punct in care unele lectii pot fi dificil de digerat dar sunt necesare. Nu incerca sa opui rezistenta la ce stii bine ca trebuie sa infrunti. Abordeaza lucrurile cu curaj in loc de teama si poti cuceri orice. Dupa ce urci muntele, te vei odihni linistit.

HOROSCOP 14 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te poti uita la dulapul tau foarte ordinat, la biroul tau cel foarte organizat si la baia ta cea foarte curate si sa ai un sentiment de bine si mandrie de sine. Alti oameni pot fi in faza in care realizeaza ca trebuie sa isi puna ordine in viata dar tu deja ai facut asta. Poate ca nu iti dai seama de asta pentru ca esti asa de perfectionist. Poate ca nu iti dai suficient credit pentru munca facuta insa azi e o zi in care sa te bati cu mandrie pe umar.

HOROSCOP 14 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ceva din energia zilei te-ar putea face sa te simti blocat, captiv desi te vrei liber. Poate ca prietenii tai sau cineva din familie te influenteaza sa crezi in ceva care e opus cu adevarul tau. Poate cineva doreste sa te ia alaturi de el/ea intr-o situatie care te face sa iti pierzi sau diminuezi libertatea. De aceea ai tendinta sa porti masti diferite la situatii diferite ca sa te adaptezi si risti sa uiti de adevarata persoana din spate. Exista unele conflicte in tine care nu mai pot ramane asa, deci ai de luat niste decizii importante.

