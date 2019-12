HOROSCOP 14 DECEMBRIE. Vărsătorii cunosc persoane noi, Scorpionii sunt plini de umor

14 Dec 2019 • 00:55

Foto: Pixabay.com

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 14 DECEMBRIE 2019. Jupiter in Capricorn este pe cale sa faca trigon cu Uranus in Taur. Iata un aspect norocos! Daca esti semn de pamant, norocul te poate astepta dupa colt. Luna se muta in Rac si face opozitie cu Saturn, Pluto si Venus. Da-ti voie sa fii surprins.