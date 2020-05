Horoscop 14 mai. Racii au parte de schimbare, Săgetătorii au parte de schimbări majore

De-acum te poti astepta ca normalitatea sa revina. Dar, cu prudenta. Nu te forta sa mergi inainte daca nu poti privi inapoi. Rearanjeaza-ti pasii. Patrarul de luna in Varsator iti poate aduce o perspectiva cu totul noua.

Gata de salt?

Ai asteptari marete. E si normal, Jupiter este responsabil cu speranta, cu credinta. Totul are un ciclu natural, iar acum este vremea la lucrurile sa revina la normal. Ce ai facut pana acum a fost minunat, extraordinar, dar e nevoie si de o pauza, de o rearanjare, de o resetare.

Jupiter retrograd este un moment extraordinar din punct de vedere astral. Si daca te simti bine, stai sa vezi cum va fi pana duminica, ziua in care Jupiter va face trigon cu soarele. Exista un sens, exista o speranta, exista optimism ca, la final, vei gasi lumina. Ce urmeaza?! O relaxare! Ai muncit mult, acum este vremea sa reduci turatia motoarelor si sa privesti spre alte orizonturi, spre alte obiective.

Patrarul de Luna in Varsator aduce perspective noi asupra unei situatii. Vei primi vesti, informatii noi, care sa puna intr-o alta lumina ceea ce stiai pana acum. Se vor deschide noi usi, vei afla noi cai.



Horoscop 14 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca te simti cumva sufocat de relatia ta romantica, daca simti ca e prea clasica si ca ii lipseste sarea si piperul, de ce sa nu te eliberezi ? Exista un feeling in aer ca viata se indreapta spre o directie pozitiva. Asta te va ajuta sa setezi lucrurile ca ideile cele mai traznite sa devina realitate. Incepand de astazi, ti se cere sa devii mult mai concret.

Horoscop 14 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca te-ai intors profund schimbat dintr-o deplasare sau dintr-o situatie puternica ce te-a impactat. Sigur, cu totii suntem oarecum schimbati de o calatorie, dar in cazul tau, schimbarea este profunda. Vei avea anumite probleme sa te integrezi in vechea ta viata care te limiteaza. Deci ce mai astepti? Schimb-o!

Horoscop 14 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ideea unui punct de cotitura in destinul cuiva aduce de regula un zambet pe chipurile oamenilor cinici, dar in cazul tau are cu siguranta un inteles. Acest punct de cotitura poate lua forma unei persoane noi in viata ta sau a unui eveniment cheie care schimba lucrurile pentru totdeauna. Uneori lucruri despre care doar auzim, chiar se intampla. Asa ceva poate fi cazul tau in urmatoarele luni.

