HOROSCOP 14 OCTOMBRIE. Leii trebuie să rezolve subiecte vechi, Săgetătorii sunt dornici să îmbunătățească orice lucru

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 14 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 14 OCTOMBRIE 2019; dupa noaptea Lunii pline in Berbec de octombrie, astazi exista o energie ce poate duce la lupte de putere din pricina cuadraturii dintre Soare in Balanta si transformatorul Pluto in Capricorn. Nu cere favoruri superiorilor tai si nu te certa cu cei care au mai multa putere sau sustinere decat ai tu. In tot ce faci, tine de ce e al tau si va fi bine. Vestea buna vine de la Mercur in sextil cu Saturn : daca esti in dubiu, foloseste logica si ratiunea. Daca bati palma cu cineva azi este urmare a unei intelegeri deja stabilite. Nu se anunta nimic nou semnificativ. Pe seara, Luna intra in iubitorul de pace Taur si atmosfera se linisteste si relaxeaza.

HOROSCOP 14 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Doar pentru ca toata lumea merge pe coji de oua nu inseamna ca trebuie sa o faci si tu. De fapt, spiritul tau neobosit va fi mai viu ca de obicei. Fii atent sa nu cazi in rolul pe care vor altii sa il joci. Este usor sa intri in aceasta postura ce iti este intinsa in fata, dar asta nu iti aduce nimic bun ca sa rezolvi situatiile curente. Interpreteaza rolul din propriile tale scenarii, nu ale altcuiva.

HOROSCOP 14 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este una din acele zile in care te simti fie ca esti pe marginea unei caderi emotionale fie in fata unui triumf de zile mari. Ca sa te asiguri de rezultatul pozitiv, nu te lua prea in serios. Exista o intensitate a zilei care ii poate face pe oameni sa fie mai tensionati si pusi pe conflict. O miscare gresita te poate duce de la extaz la agonie. Fa tot ce poti ca sa diminuezi o tensiune in loc sa o cresti.

HOROSCOP 14 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti simti ca si cum vrei mai multa libertatea dintr-o anumita situatie. Poate ca vrei sa te distantezi de propriile tale emotii sau exista o persoana din viata ta ce te sufoca. Pe de-o parte, doresti compania si intimitate ca sa umpli un vid interior, in timp ce pe de alta parte, nu iti place ca ai aceasta nevoie. Asigura-te ca esti intreg tu cu tine inainte sa te scufunzi intr-o relatie profunda cu o alta persoana.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.