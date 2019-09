HOROSCOP 14 septembrie 2019. Berbecii își lasă la o parte îngrijorările, Gemenii nu o duc grozav în viața de cuplu

HOROSCOP. ata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 14 septembrie 2019. Luna plina in Pesti de azi isi arata lumina misterioasa. Este cea mai romantica micro-Luna plina a anului, este foarte departe de Pamant si prin lumina ei intensa ne reaminteste sa fim atenti si sa vedem fiecare detaliu, fiecare aspect indepartat care, desi mic, ne lumineaza calea. Este un moment incantator in care sa ne lasam inspiratia sa ne calauzeasca si visele, chiar cu ochii deschisi, sa se manifeste, stilul zodiei Pesti. Luna plina in Pesti flutura fantezie si romantism, magie si sperante pentru dorinte implinite… Orice pare indepartat, asa cum e Luna plina acum, este posibil, iar imaginatia este farul calauzitor.

HOROSCOP Afla in continuare ce aduc astrele in amor pentru fiecare zodie in parte!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP In viata personala ai grija sa-ti lasi ingrijorarile la usa casei si sa petreci timp de calitate in compania jumatatii tale, astfel incat sa va bucurati impreuna de aceste clipe magice. Daca esti singur, nu-ti face griji pentru ca nu ti-ai gasit sufletul pereche. Adopta o atitudine pozitiva si totul se va termina cu bine.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Trebuie sa fii mai responsabil in viata amoroasa si sa arati mai multa maturitate in modul in care iti tratezi partenerul de cuplu. Protejeaza-ti relatia de influentele externe, de alte persoane sau lucruri care o pot influenta negativ. Fa tot ce trebuie pentru ca tu si persoana iubita sa fiti fericiti. Singur? Iesi mai des si petrece timp cu prietenii. Astfel, te vei simti mai bine.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Lucrurile nu merg prea bine in relatia de cuplu. Disputele constante si intense te-au facut sa vrei sa pui punct. Inainte, insa, de a face acest pas irevocabil, ar fi de preferat sa ai o discutie sincera cu partenerul pentru a vedea daca mai puteti continua. Daca esti singur, nu te mai concentra pe gasirea persoanei perfecte, ci iesi cu prietenii si distreaza-te.

