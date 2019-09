HOROSCOP 14 septembrie 2019. Berbecii trebuie să-și asculte inima, Gemenii își schimbă viața astăzi din punct de vedere financiar

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 14 SEPTEMBRIE 2019; Luna plina in Pesti de azi isi straluceste lumina misterioasa asupra noastra. Este cea mai romantica micro-Luna plina a anului, este foarte departe de Pamant si prin lumina ei intensa ne reaminteste sa fim atenti si sa vedem fiecare detaliu, fiecare aspect indepartat care, desi mic, ne lumineaza calea. Este un moment incantator in care sa ne lasam inspiratia sa ne calauzeasca si visele, chiar cu ochii deschisi, sa se manifeste, stilul zodiei Pesti. Luna plina in Pesti flutura fantezie si romantism, magie si sperante pentru dorinte implinite… Orice pare indepartat, asa cum e Luna plina acum, este posibil, iar imaginatia este farul calauzitor.

HOROSCOP Tot astazi, planetele personale Mercur si Venus intra in Balanta si este momentul unei duble schimbari de energie, dupa ce acestea si-au spus cuvantul in muncitoarea si eficienta Fecioara. Ziua de azi marcheaza inceputul noii energii din cea de-a doua parte a lunii septembrie, in care nu mai domina Fecioara ca pana acum.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Astazi, viata iti poate livra doua optiuni si iti este la fel de greu sa renunti la una din cele doua in favoarea celeilalte. Daca iti asculti inima, poti gasi ajutor sa poti alege ! In timpul tau liber, fa-ti o lista cu obiective dar prioritizeaza-le. Ambitiile tale au crescut ca numar si la fel si dorinta ta de a implini cat mai multe dintre ele, cat mai repede cu putinta.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Astazi poti fi plin de dorinta de a face ceva ca sa ii impresionezi pe altii. Vei fi in stare sa faci actiuni puternice si decisive iar simtul tau cu privire la timpul potrivit pentru fiecare dintre ele este absolut impecabil. Vei putea curata vechi datorii si obligatii dar si sa ajuti pe cineva datorita gandirii tale foarte rapide.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Fiecare intalnire pe care o ai acum este caracterizata de energie si sens. Calitatea interactiunilor tale va creste semnificativ si chiar poti intra in contact cu cineva care sa iti revolutioneze viata financiar sau spiritual. Vei capata o viziune mai clara cu privire la ce poti si ce nu poti, deci vei decide mai clar o directie viitoare de viata. Foloseste aceste oportunitati ca sa te intelegi pe tine mai bine si sa poti rezolva orice probleme apar.

