HOROSCOP 15 APRILIE. Taurii sunt confuzi, Berbecii se simt puternici

HOROSCOP 15 APRILIE. Iata horoscopul zilei de LUNI 15 APRILIE 2019; azi incepe una din cele mai puternice saptamani ale lunii aprilie. Mercur aflat in plina putere de mers direct, dupa ce a iesit din zona de umbra retrograda, schimba zodia si intra in Berbec. Vom avea a doua Luna plina in Balanta, dupa cea din martie care a fost tot in Balanta. Luna plina de aprilie este Luna plina albastra si are mesaje pentru noi. Soarele va spune ramas bun Berbecului pana la anul si intra pentru o luna in Taur. Iar Venus, planeta iubirii, intra in Berbec, un nou inceput ne asteapta. Iata aici horoscopul acestei saptamani speciale si ce aduc patru mari tranzite pentru zodia ta!

HOROSCOP 15 APRILIE. Astazi, Venus impreuna cu Pluto si Jupiter ne dau o energie suculenta si buna pentru iubire. Venus a contactat pe Pluto peste noapte si a primit o buna portie din pasiune si intensitatea sa. Iti simti inima ca iti bate mai sa iti iasa din piept ? Sau poate ca te mananca talpile dornic sa pleci pe strazi spre persoana iubita ? Aceste trairi sunt mai puternice azi din pricina cuadraturii dintre iubitoarea Venus si norocosul Jupiter. Cele doua astre ne dau un apetit lacom si vorace pentru iubire, bani si pentru tot ce are bun de oferit viata. Azi esti super generos si poate chiar nesabuit din acest motiv. Tine cardurile departe de instinctele tale, insa nu face acelasi lucru cu sentimentele tale de iubire, cat timp esti sincer in intentiile tale.

HOROSCOP 15 APRILIE. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire !

HOROSCOP 15 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Doar instinctul de unul singur nu e suficient pentru drumul de azi, ai nevoie sa te bazezi pe mai mult decat doar pe bunul simt. Ai nevoie sa fii atent la detalii intr-o maniera rationa si logica. Este una din acele zile in care te simti mare si puternic, mult mai mult decat te-ai simtit in ultimele zile. Ritmul in Univers este un pic mai lent dar foarte necesar pentru putina pauza. Venus si Jupiter iti pot trimite noroc pe calea ta azi, dar poti simti si o presiune pe care nu o intelegi si care se datoreaza unei karme vechi. Este important sa faci totul corect si cu energie buna si vei avea parte de o zi norocoasa care va sterge orice povara cari cu tine din trecut. Simti despre ce povara este vorba si care, poate, nici nu e a ta ci mosternire de la strabunii tai?

HOROSCOP 15 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti simti un oarecare conflict azi intre munca, viata si distractie. Acest nod de energie te poate confuza. Cel mai bun plan de actiune este sa iti faci munca sustinuta la inceput si sa iti planifici calendarul social dupa aceea in functie de timpul pe care il ai la dispozitie. Luna te poate face sa fii prins intre realitatea pragmatica si aspectele emotionale. Si totusi simti nevoia sa te si distrezi ! Gaseste timp si pentru asta, mai ales ca Venus si Jupiter te ajuta sa atragi unele prietenii minunate si oportunitati sociale azi care te vor ajuta fie personal fie profesional.

HOROSCOP 15 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Conditiile din planul casnic pot fi oarecum innorate azi iar asta iti poate crea anumite tensiuni si o presiune neasteptata in atmosfera. Mintea iti este focusata pe domeniul casei azi din pricina Lunii, insa Venus si Jupiter te vor indemna sa fii atent spre orice tine de munca si reputatie. Mentine-ti karma curata pentru ca unii ochi sunt pe tine acum. Ai nevoie sa fii realist, cu picioarele pe pamant si atent la orice detaliu azi. Raspunsurile sunt mai simple decat le faci tu din capul tau sa fie. Ce solutie speri sa apara in calea ta ? Cu optimism vei ajunge la ea, stii bine.

