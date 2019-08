HOROSCOP 15 AUGUST. Fecioarele trebuie să-și recunoască greșelile, Scorpionii comunică excelent

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 15 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi JOI 15 AUGUST 2019; astazi este ziua cu Luna plina in Varsator a lunii august. Aceasta Luna plina are un aspect particular pentru ca este exact opusa cu Soarele si Venus, marcand un moment important pentru iubire. Lunile pline sunt excelente ocazii de a ne debarasa de ce nu ne mai serveste, deci gandeste-te la ce poti da drumul din viata ta ca sa te poti bucura de lucrurile bune ale vietii, ca sa traiesti amplu indreptat spre viitor fara sa uiti de prietenii tai si de oameni in general. Varsatorul este zodia comunitatilor si viziunii de viitor iar acum, gratie pozitiei fata de Venus, ne transmite sa impartim iubirea.

HOROSCOP 15 AUGUST. Luna plina in Varsator este prietenoasa si sociabila ; poate vrei sa petreci timp cu persoana iubita dar si alaturi de altii pentru ca Varsatorul nu te lasa sa ii lasi pe altii pe dinafara. E vreme de conexiune cu prietenii ca sa fie mai multa veselie. Vezi ce ti se prezinta din Univers cu ocazia acestei Luni pline in Varsator. Poate ca ai fost prea implicat in detaliile mintii tale si nu ai vazut imaginea de ansamblu pentru viitor. Sau poate ca ti-ai dorit ceva cu prea multa pasiune incat ai nevoie de putina distanta ca sa poti gandi mai rational aceasta situatie. Din nou, Luna plina in Varsator te va ajuta pentru ca Varsatorul inseamna detasare, viziune, viitor iar Luna plina inseamna debarasarea de ceea ce nu ne mai serveste binelui nostru inalt.

HOROSCOP 15 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De indata ce incepi sa vorbesti despre un anumit subiect de interes pentru tine iti poate fi greu sa te opresti, in special daca tine de activitatile tale. Poate rasari si o intrebare despre un aspect din viata ta si vei simti dorinta puternica de a vorbi cu oamenii despre toate detaliile vietii tale pe aceasta tema. Este o reactie fireasca gratie Lunii pline in Varsatorul cel sociabil si orientat spre comunitate. Si altii au de spus lucruri, deci mai respira si da sansa si altora.

HOROSCOP 15 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Activitatea ta mentala este mult mai pronuntata decat de obicei, Taurule. Poate sa iti fie mai dificil sa opresti fluxul gandurilor care circula si sunt asa de active in capul tau. Poti realiza multe din pricina lor dar te si innebuneste zarva interna care nu iti da ocazia sa fii in liniste mentala. Gandirea iti va fi mai clara daca iti doresti si iti propui sa incetinesti ritmul si sa faci o meditatie

HOROSCOP 15 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ideile variate si orientate spre viitor, purtatoare de viziuni si vise, te pot intriga astazi pentru ca sunt multe si unele se bat cap in cap cu altele. Te poti simti ca un copil in magazinul de dulciuri, dorind sa guste din toate macar o data. Noile conceptii si concepte ce ti se prezinta acum trag de tine in toate directiile si tu adori fiecare asemenea clipa pentru ca esti o zodie mentala. Mintea exploreaza noi taramuri si nu ar trebui sa o opresti. Aduna toate datele si sorteaza-le mai tarziu. Este timp pentru aventuri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.