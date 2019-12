HOROSCOP 15 DECEMBRIE. Balanțele devin mult mai pozitive, Gemenii trebuie să evite conflictele

horoscop-15-decembrie-355915.html">HOROSCOP 15 DECEMBRIE. Este cel mai norocos weekend din an iar aceasta zi cea mai buna pentru ca astazi are loc unul din cele mai norocoase aspecte astrale ce se pot imagina ! Jupiter, planeta norocului, proaspat instalat pentru un an in ambitiosul Capricorn, este in trigon cu rebelul Uranus aflat in Taur pana in 2026. Foloseste-ti viziunea ca sa experimentezi noi relatii si noi situatii!

HOROSCOP 15 DECEMBRIE. O atitudine orientate pe experiente este ceea ce iti aduce acum noroc. Luna intra in Leu azi si ne ofera exact ce abem nevoie ca sa ne crestem increderea de sine. E vreme de jucat cu viata. Chiar si marile greseli sunt iertate cu acest aspect al lui Jupiter. Joaca-te ca sa castigi, gratie acestui trigon de aur dintre Jupiter si Uranus ! Incearca ceva nou, iesi din cutia ta de confort, descopera noi orizonturi pline de expansiune ! Una peste alta, incearca-ti norocul in orice domeniu te simti inspirat. Nu e vreme de stat cuminte si temator.

HOROSCOP 15 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti foarte Che Guevara – un revolutionar determinat sa isi ia viata in propriile maini si sa schimbe ceea ce nu il satisface. Totusi, fii atent sa nu lasi ca entuziasmul foarte mare sa te copleseasca si sa sari inainte fara sa te gandesti de doua ori – exista un oarecare pericol sa o iei pe o directie gresita. Este cel mai bine sa o iei usurel si sa faci pasi mici ca sa obtii ce vrei, astfel evitand capcanele.

HOROSCOP 15 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Revelatii si discutii semnificative cu cei dragi te pot lasa uimit placut sau dezamagit, depinde de tine si de ce ai de gand sa rostesti. Nu inrautati nimic ci din contra. Astrele te ajuta foarte mult insa si tu ai o responsabilitate. Sa fii calm ca sa nu inrautatesti nimic. Vocea sa iti fie blanda si ziua iti va fi buna!

HOROSCOP 15 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In ultima vreme au existat anumite dificultati in viata ta care te-au impiedicat sa iti atingi chiar toate obiectivele sau sa te relaxezi asa cum ti-ai fi dorit. Evita in continuare conflictele si certurile cu cei dragi si fii atent sa nu ranesti sentimentele nimanui prin cuvintele rostite. Tine-ti nervii sub control si gandeste de doua ori inainte sa vorbesti. Astfel nu te vei autosabota ci din contra, vei putea profita de tot ce iti aduce bun aceasta zi speciala astrala.

