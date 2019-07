HOROSCOP 15 IULIE. Leii au parte de surprize plăcute, Berbecii interacționează productiv

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 15 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 15 IULIE 2019; Luna este azi in Capricorn si incepem saptamana de foc ce contine cea de-a doua eclipsa a verii, pe fondul a 6 planete retrograde si inca sub efectul primei eclipse totale de Soare din Rac de la inceputul lunii. Maine are loc eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn si nu e oarecare pentru ca este in conjunctie cu Saturn si Pluto. Ceva ce dureaza de ceva vreme in viata fiecaruia va ajunge la final, cortina va cadea cu niste concluzii, vom spune adio unui aspect, unei persoane, unei conceptii, un mod de a trai. Vreme de curatat karme vechi ! Este treaba serioasa, nu gluma. Trebuie sa facem ce e de facut si vom vedea ce… Daca ceva e sa se incheie, asa va fi. Se va lasa pentru multi cu recompense iar pentru altii cu lectii.

HOROSCOP 15 IULIE. Practic, este o eclipsa a Nodului Lunar Sud, treaba sa principala este sa curete karma si sa ne elibereze din vechi stransori. Ne aseaza pe o directie mult mai buna si sanatoasa. Accepta orice se prezinta ca evenimente, ca finaluri, ca noi inceputuri. Este timpul sa mergem mai departe.

HOROSCOP 15 IULIE. Astazi, ocupa-te de treburi practice, de munca ta profesionala facuta cu seriozitate, de finantele tale, de reparatii in casa, fa fata realitatii in mod detasat si practic. Asta inseamna Luna in Capricorn.

HOROSCOP 15 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei avea de-a face cu o interactiune semnificativa astazi. Asta va lua forma unei confruntari sau ceva mai bland. Insa orice ar fi, iti va da o buna ocazie sa te gandesti profund la ce se intampla, la ce aspect din tine a atras asta. Mintea iti este focusata sa rezolvi aceste aspecte si nu vei tolera mari distractii de la atentie azi. Totusi, nu dezvolta obsesie pentru niciun incident ca nu te ajuta. Eclipsa de maine va clarifica aerul.

HOROSCOP 15 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti avea de-a face cu unele restrictii de la familia ta, poate din pricina unor situatii la care au contribuit rude apropiate. Animozitatea nu va dura mult timp insa te poate afecta suficient cat sa te gandesti la acest aspect. Foloseste orice situatie pentru a decide la ce vrei sa renunti din atitudinea ta, din relatiile tale, din situatiile pe care le traiesti. Energia eclipsei de maine te va ajuta.

HOROSCOP 15 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua poate sa fie oarecum confuzanta pentru ca mintea iti este preocupata de tot felul de probleme curente, dar de data aceasta nu te ajuta cu nimic ganditul in exces daca vrei solutii viabile. Daca primesti unele informatii contradictorii, foloseste-le ca sa iti revizuiesti puncte de vedere la care tii de mult timp. Oamenii se mai si schimba. Energia eclipsei de maine te va ajuta.

