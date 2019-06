HOROSCOP 15 iunie 2019. Berbecii speră la ceva greu de obținut, Gemenii vor să cumpere ceva ce îi va face fericit

HOROSCOP. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 15 IUNIE 2019; azi este randul lui Mercur sa il urmeze pe Marte si sa traverseze punctele de eclipsa, Nodul Nord si Nodul Sud si sa creeze legatura cu sextilul 2019 dintre Saturn si Neptun. Gandurile se intalnesc cu lumea azi si maine iar imaginatia iti sare in ajutor. Nu te pierde cu firea daca vezi in calea implinirii viselor un obstacol sau doua. Ai incredere in visele tale sa te ghideze si lasa obstacolele sa contribuie si ele la modelarea planurilor tale. Stii ca atunci cand ceva intervine, inseamna ca asa este mai bine pentru tine.



HOROSCOP. Accepta asadar provocarea lui Mercur si ascute-ti intuitia.



HOROSCOP. Ce este cu adevarat important pentru tine? Ce are cea mai mare semnificatie pentru sufletul si viata ta? Fii pregatit sa devii serios in aceste privinte, sa iti ascuti argumentatia, sa iti testezi ideile in lumea reala. Este timpul sa te conectezi cu altii in moduri pline de sens si profunzime care sa aduca crestere si sa permiti fluxului de viata proaspata sa curga prin tine !



HOROSCOP. Este un bun moment sa profiti de acest weekend pentru aceste clarificari. Luni vom avea Luna plina capsunie in Sagetator, zodia optimistului aventurier convins ca toata lumea chiar poate fi alaturi de el pentru visele sale pline de bucurie. Luna plina este sansa pe care ne-o da Universul in fiecare luna de a accesa schimbarea si a-i face loc in viata noastra.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP. Daca ai crezut ca o situatie nu mai poate beneficia de si mai multa implicare, evenimentele de azi pot testa asta, la fel ca si zilele ce urmeaza. Expansivul Jupiter impreuna cu visatorul Neptun te pot face sa speri ca ceva va aparea la momentul potrivit pentru o mana de ajutor. Da, poate aparea dar combinatiile astrale ale zilei te pot face si sa speri la ceva ce se dovedeste foarte greu de obtinut acum. Fii realist, Berbecule, si iti va fi bine.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP. Daca cineva te roaga sa faci ceva si tu refuzi, nu te gandi ca renunta doar pentru ca a asternut tacerea pentru o vreme. poate ca in acest timp isi regandeste strategia si reafirma pozitia, pregatit sa revina si sa reincerce cu un mesaj mai convingator. Daca chiar nu vrei sa faci, trebuie sa fii foarte ferm ca sa opresti totul. E weekend, e moment pentru un rasfat. Mergi spre ceva ce te face sa te simti bine ca sa adaugi sclipire acestei zile.



HOROSCOP GEMENI



Daca te gandesti sa cumperi ceva pentru ca te-ai gandit ca asta te va face fericit, aspectul astral dintre Jupiter si visatorul Neptun iti sugereaza sa reverifici motivele pentru care o faci. Mai lasa sa treaca putin timp si vezi daca iti pierzi sau nu interesul. Vibratia actuala celesta iti transmite ca o noua experienta cu prietenii azi iti va creste starea de spirit si iti va genera viitoare amintiri fericite.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.