HOROSCOP 15 iunie 2019. Berbecii sunt deschiși în fața sentimentelor proprii. Taurii sunt puși de aventuri erotice

HOROSCOP Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 15 IUNIE 2019. Azi este randul lui Mercur sa il urmeze pe Marte si sa traverseze punctele de eclipsa, Nodul Nord si Nodul Sud si sa creeze legatura cu sextilul 2019 dintre Saturn si Neptun. Accepta asadar provocarea lui Mercur si ascute-ti intuitia. Ce este cu adevarat important pentru tine? Ce are cea mai mare semnificatie pentru sufletul si viata ta? Este un bun moment sa profiti de acest weekend pentru clarificari.



HOROSCOP Iata previziunile pentru fiecare zodie:



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Incearca sa fii mai deschis fata de sentimentele tale. Opreste-te asupra semnificatiilor fiecarui gand si afla cat de importante sunt pentru tine. Daca esti singur, cineva din anturajul profesional iti poate face o surpriza amoroasa.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Libidoul este in crestere si iti aduce o noua aventura erotica alaturi de partenerul de cuplu. Reaprinde flacara pasiunii dintre voi. Daca esti singur, dispozitia spre flirt si romantism te face mai atractiv in ochii potentialilor parteneri. Succes!



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Viata de cuplu este pe cale sa intre intr-o faza extraordinara. Cu toate acestea, trebuie sa te straduiesti in continuare sa creezi o atmosfera intima. Nu ignora nevoile partenerului. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti o persoana interesanta. Joaca-ti cartile cinstit. Nu te juca cu focul! Poti incepe relatia la care ai visat toata viata.



