Horoscop 15 mai. Berbecii sunt extrem de ambițioși, Balanțele au o zi bună

Azi este bland cu noi din pricina aspectului benefic cu Soarele si sopteste schimbari pozitive pentru noi, daca suntem dispusi si in stare de ele. Pluto ne da putere dar ne si testeaza ca sa vada daca o vrem sau alegem sa jucam rolul celui slab. Pluto ne da energia, convingerea si abilitatea de a supravietui impotriva a tot ce pare a se opune. Evenimentele sunt impactante cand Pluto este implicat dar acum ne da tone de energie la dispozitie. De tine depinde sa o directionezi spre scopurile tale!



Horoscop 15 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti teribil de ambitios in tot ce iti propui sa faci si in tot ce gandesti sa planifici pentru saptamana ce urmeaza. Pui lucrurile la punct meticulos si performezi impecabil. Cu toate acestea, ritmul de progres este similar cu ritmul sarpelui. Dar nu te necaji si nu iti pierde increderea, esti inconjurat de binecuvantari. Respecta ritmul Universului in care lucrurile se intampla.

Horoscop 15 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Agenda zilei iti este sa iti planifici proprii pasi viitori si puncte de atins si sa sarbatoresti un succes al cuiva apropiat. Gandurile iti sunt progresiste in afaceri sau in munca ta, iar orice plan faci acum devine o fundatie solida ca roca pentru viitorul tau. Intalnirile sociale si petrecerile te vor incanta, daca iti dai voie sa participi.

Horoscop 15 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O aparitie din trecut poate deveni o cauza de ingrijorare pentru tine astazi. Vei mai fi preocupat de starea de sanatate a cuiva in varsta din familie ce se deterioreaza. Poti avea anumite cheltuieli din domeniul medical. Insa a doua parte a zilei, ingrijorarile ti se mai inlatura din cauza energiei pozitive cu care esti inconjurat.

